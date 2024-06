Kolejny Argentyńczyk w PlusLidze. Zagra z trenerem swojej kadry

Jastrzębski Węgiel zakończył zmagania w PlusLidze z kolejnym tytułem mistrzowskim. Po raz drugi awansował także do finału Ligi Mistrzów, lecz w nim musiał uznać wyższość Trentino. Klub marzy o kontynuacji solidnej serii, a nawet o poprawie wyników. Podobnie jak reszta ligowego podwórka nie próżnuje w kontraktowaniu nowych zawodników.

Jastrzębski Węgiel zakontraktował argentyńską gwiazdę

Jastrzębski Węgiel spędzi kolejny sezon wraz z Marcelo Mendezem. Argentyńczyk jest na co dzień trenerem rodzimej kadry, z którą podobnie jak przed trzema laty powalczy na igrzyskach. Szkoleniowiec może liczyć na rodaków w sztabie. Teraz będzie miał jednego również na boisku. Klub z województwa śląskiego poinformował o podpisaniu kontraktu z Luciano Vicentinem.

Argentyńczyk już w przeszłości grał w Polsce. W sezonie 2020/2021 przywdziewał koszulkę BBTS-u Bielsko-Biała, gdy ten występował w I lidze. Siatkarz grał później także w VfB Friedrichshafen, a w minionym sezonie reprezentował barwy Ziraatu Ankara, z którym zdobył brąz ligi tureckiej.

– To był dla mnie także jeden z czynników decydujących o przyjściu do tego klubu. Są to ludzie, których znam. Ponadto pracowałem z nimi w kadrze przez ostatnie trzy lata. Bardzo się cieszę, że w klubie również będziemy współpracować. Myślę, że wspólnie możemy wykonać bardzo dobrą robotę w Jastrzębskim Węglu – powiedział Vicentin dla oficjalnej stronie klubu.

Luciano Vicentin zagra przeciwko kolegom z kadry

Luciano Vicentin może liczyć na to, że w PlusLidze zmierzy się z wieloma kolegami z kadry. W Polsce grają między innymi Matias Sanchez, Nicolas Zerba czy Joaquin Gallego.

Jastrzębski Węgiel ogłosił wcześniej zakontraktowanie Łukasza Kaczmarka, Antona Brehme, Timothee Carle czy Jordana Zaleszczyka.

