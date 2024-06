Polka w drużynie marzeń Ligi Narodów. Zapisała się w historii

Reprezentacja Polski siatkarek zdobyła brązowy medal Ligi Narodów 2024. Po emocjonującym spotkaniu pokonała Brazylię 3:2. Choć to rywalki wymieniano jako faworytki, Biało-Czerwone utarły nosa i dzięki świetnie zagranemu tie-breakowi zgarnęły dla siebie krążki. To druga z rzędu edycja VNL zakończona miejscem na podium.

Polska siatkarka z wyróżnieniem po meczu o brąz

Polskie siatkarki od początku turnieju prezentowały wielką formę. Pewnie radziły sobie z innymi kadrami, choć niektóre z nich zaczynały zmagania bez największych gwiazd. Było to widać na przykładzie Włoszek, które w fazie zasadniczej przegrały z ekipą Stefano Lavariniego 0:3, a w półfinale pewnie się zrewanżowały. Finalnie to ekipa Julio Velasco zgarnęła złoto po wygranej nad Japonią.

Ale w polskim zespole nikt nie smuci się z braku gry o złoto. Wręcz przeciwnie, Joanna Wołosz patrzy na brąz jak na zwycięstwo. Oprócz ceremonii wręczenia medali i pucharu za zwycięstwo, nagrodzono indywidualne zawodniczki. MVP Ligi Narodów wybrano Paolę Egonu, która wróciła po przerwie do nowej kadry Włoch, prowadząc ją do sukcesu.

Wyróżnienie do drużyny marzeń VNL 2024 otrzymała Agnieszka Korneluk. Środkowa od lat jest ostoją polskiej kadry, a w tegorocznej odsłonie rozgrywek prezentowała wielką formę. W meczu z Brazylią przeszła do historii Ligi Narodów, stając się rekordzistką w liczbie bloków. W klasyfikacji tej odsłony zmagań skończyła na drugim miejscu, za Brazylijką Carol.

Dream team Ligi Narodów 2024

Polki szybko po ceremonii udadzą się na lotnisko, by wrócić do kraju. Po kilku dniach przerwy wznowią treningi, by przygotować się na igrzyska olimpijskie.

Dream Team VNL 2024

Rozgrywająca: Alessia Orro (Włochy)

Atakująca: Paola Egonu (Włochy)

Przyjmująca: Sarina Koga (Japonia)

Przyjmująca: Miriam Sylla (Włochy)

Środkowa: Agnieszka Korneluk (Polska)

Środkowa: Sarah Fahr (Włochy)

Libero: Manami Kojima (Japonia)

MVP: Paola Egonu (Włochy)

