To będzie wielkie siatkarskie święto w Łodzi! Polacy będą bronić złota Ligi Narodów

W 2023 roku Biało-Czerwoni zdobyli wszystko, co było do zdobycia. Zaczęli od pierwszego, historycznego triumfu w rozgrywkach Ligi Narodów. Turniej finałowy VNL odbył się w trójmiejskiej Ergo Arenie. Polacy powtórzyli sukces z 2012 roku, choć wówczas mowa była o Lidze Światowej, poprzedniczce VNL. Stąd też pierwszy taki sukces w nowej formule, w finale zespół trenera Nikoli Grbicia ograł Amerykanów.

Liga Narodów: Turniej finałowy VNL 2024 w łódzkiej Atlas Arenie

FIVB zdecydowało, że rok po roku Polska będzie gospodarzem finałowej batalii o wygraną w Lidze Narodów. To z jednej strony ukłon w stronę kunsztu organizacyjnego Polaków, a z drugiej… wyręczenie się sprawdzonymi rozwiązaniami (co niekoniecznie wpływa na rozwój dyscypliny na świecie). Co jednak istotne, w roku olimpijskim posiadanie komfortu grania turnieju finałowego VNL u siebie, to spory komfort. Tak czy owak, widowisko w łódzkiej Atlas Arenie zapowiada się smakowicie.

Reprezentacja Polski w ćwierćfinale zagra z Brazylią. Będzie to powtórka pojedynku obu drużyn z ubiegłego roku, wówczas również na tym samym etapie turnieju finałowego VNL.

Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy

Czwartek (27 czerwca)

Japonia – Kanada (g. 17:00)



Polska – Brazylia (20:00)

Piątek (28 czerwca)

Włochy – Francja (17:00)



Słowenia – Argentyna (20:00)

Sobota (29 czerwca)

Półfinał 1 (17:00)



Półfinał 2 (20:00)

Niedziela (30 czerwca)

Mecz o 3. miejsce (17:00)



Finał (20:00)

twitter

Kiedy i gdzie oglądać mecze reprezentacji Polski siatkarzy?

Łódzki turniej z pewnością przyciągnie na trybuny Atlas Areny mnóstwo kibiców. Rywalizacja najlepszych reprezentacji siatkarzy na świecie będzie również transmitowana telewizyjnie oraz internetowo.

Mecze będą dostępne na antenach Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium. Dodatkowo transmisję online będzie można oglądać za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Wprowadził kadrę na igrzyska, obejmie polski klub. Wielki powrót w PlusLidzeCzytaj też:

Tę nagrodę Wilfredo Leona może zobaczyć każdy. Siatkarz ma powód do dumy