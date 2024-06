Niespodziewany problem w meczu Polaków. To może przeszkodzić w grze

Reprezentacja Polski siatkarzy rywalizuje w turnieju finałowym VNL 2024. Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz Biało-Czerwoni są gospodarzem końcowej fazy prestiżowych zmagań. Tym razem areną zmagań jest łódzka Atlas Arena. Nieoczekiwanie siatkarze grający o medale mogą „poczuć” psotne warunki atmosferyczne w mieście.

Mokry problem siatkarzy podczas finałów VNL

Czwartkowy dzień minął w Łodzi pod znakiem kapryśnej pogody. Ulewna pogoda sprawiła, że na drogach nie brakowało dużych kałuż, a co za tym idzie opóźnień w ruchu. Dodatkowym utrudnieniem był porywający wiatr. Wieczorem, przed meczem Biało-Czerwonych warunki uspokoiły się, a zawodnicy rywalizujący o medale VNL sprawili, że w hali było bardzo gorąco. Oni sami oprócz rywali musieli radzić sobie z niespodziewaną sytuacją.

Już przed meczem Japonii z Kanadą inaugurującym finały VNL moppersi, czyli młodzież odpowiedzialna za wycieranie parkietu, miała pełne ręce roboty. Co rusz na parkiet leciały krople deszczu przeciekające przez dach hali. Służby zajmujące się konserwacją obiektu szybko wzięły się za naprawę usterki. Z czasem wyszło na jaw, że przez potężny wiatr doszło do awarii jednej z klap oddymiających. Służby zamknęły ją ręczne, lecz potrzebowały na to kilku chwil.

Teoretycznie byłoby po sprawie, gdyby nie fakt, że… z dachu dalej kapało. Komplet kibiców w Atlas Arenie podczas meczu Polska – Brazylia co rusz był świadkiem, gdy kilku chłopców wychodziło na parkiet i wycierało krople wody. Choć żadna ze stron głośno nie komentowała sprawy, to po mowie ciała dało się dostrzec frustrację niespodziewanym opóźnieniem gry.

Reprezentacja Polski walczy o złoto Ligi Narodów 2024

Reprezentacja Polski broni złota Ligi Narodów wywalczonego przed rokiem w Gdańsku. Wówczas w finale zawodnicy Nikoli Grbicia pokonali Amerykanów. Tym razem kadry Johna Sperawa zabrakło w Łodzi.

Aktualizacja: Do sprawy odniósł się już operator Atlas Areny. W oświadczeniu wspomniano o awarii klapy oddymiającej.

