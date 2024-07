Kontrowersyjna gwiazda siatkówki w Polsce? To możliwe!

Siatkarski świat żyje transferem Wilfredo Leona do Polski. Reprezentant Biało-Czerwonych dołączył do Bogdanki LUK Lublin, co zostało odebrane za granicą jako niecodzienny ruch. Przyjmujący będzie mógł liczyć na spore pieniądze, podobne do tych, jakie inkasował w Perugii. To jednak nie koniec nowinek transferowych.

Gwiazda siatkówki może zagrać w PlusLidze

W ostatnich miesiącach wydarzyło się w Polsce wiele głośnych transferów. Oprócz Leona można wskazać Aleksandra Śliwkę, Łukasza Kaczmarka czy Bartosza Bednorza. Ten ostatni związał się właśnie z Asseco Resovią Rzeszów. Być może w najbliższym czasie w jego zespole pojawi się jeszcze jedna gwiazda.

Kilka miesięcy temu wiele mówiło się o możliwym transferze Earvina N’Gapetha do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, lecz jak powiedział agent Jakub Michalak w rozmowie z Przeglądem Sportowym, temat rzeczywiście istniał. Teraz menedżer zdradził, że wciąż możliwa jest gra mistrza olimpijskiego nad Wisłą.

– Prowadziliśmy już dość zaawansowane rozmowy, ale w pewnym momencie [w Kędzierzynie-Koźlu] podpisano inny kontrakt i jeśli chodzi o budżet ta wajcha została przełożona w inną stronę. Nadal rozmawiamy o możliwości zatrudnienia Earvina w polskiej lidze, choć on sam chce na razie skupić się na igrzyskach i po nich podjąć decyzję. Poza tym chce też razem z rodziną przeanalizować wszystkie za i przeciw – powiedział Michalak.

Osiągnięcia Earvina N’Gapetha

Earvin N’Gapeth to złoty medalista igrzysk z Tokio. Ponadto dwukrotnie zwyciężał w Lidze Światowej i Lidze Narodów, a także cieszył się ze złota mistrzostw Europy. W ostatnim sezonie reprezentował barwy Halkbanku Ankara, z którym zdobył mistrzostwo Turcji. Siatkarz w przeszłości miewał kłopoty z prawem. Był oskarżony o napaść seksualną oraz pobicie.

