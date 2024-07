Warta Zawiercie zgarnęła weterana PlusLigi. Dla niego wiek to tylko liczba

Na trzy tygodnie przed startem igrzysk to rozgrywki reprezentacyjne znajdują się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o siatkówkę. Kluby jednak nie przebywają na wakacjach i mocno szykują się na wznowienie rywalizacji za dwa miesiące. Nie inaczej jest w PlusLidze, uważanej za czołową ligę globu. Od kilku dni kibice otrzymują informacje o kolejnych głośnych ruchach.

Warta Zawiercie zakontraktowała mistrza Polski

O transferze Wilfredo Leona mówiło się od dawna. Na początku tygodnia wreszcie ogłoszono ten ruch oficjalnie. Podobnie zresztą postąpiono z Bartoszem Bednorzem, który w nadchodzącym sezonie zagra w Asseco Resovii Rzeszów. Aluron CMC Warta Zawiercie również nie próżnuje. Wicemistrz PlusLigi pochwalił się kolejnym transferem.

Do ekipy Michała Winiarskiego dołączył Jurij Gladyr. Ukrainiec z polskim paszportem to postać doskonale znana w świecie volleya nad Wisłą. Choć za kilka dni zawodnik będzie obchodzić 40. urodziny to wciąż prezentuje formę, której nie powstydziłoby się wielu jego kolegów po fachu. Środkowy przez ostatnie pięć lat grał w Jastrzębskim Węglu, z którym trzykrotnie świętował mistrzostwo Polski, a dwa razy docierał do finału Ligi Mistrzów.

– Ta decyzja była dość prosta do podjęcia, bo Aluron CMC Warta Zawiercie to klub i projekt bardzo mądrze prowadzony przez ludzi, dla których siatkówka jest pasją. To klub, który jest pielęgnowany od samego początku i cały czas rozwija się we właściwym kierunku. Zawsze stawiający sobie za cel zwycięstwo – powiedział po podpisaniu kontraktu nowy zawodnik zdobywcy Pucharu Polski 2024.

Kariera Jurija Gladyra

Jurij Gladyr po raz pierwszy trafił do Polski w 2008 roku. Przez lata reprezentował barwy AZS-u Politechnika Warszawska, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Fenerbahce Stambuł czy Emma Villas Siena. Zawodnik od lat rywalizuje w PlusLidze jako Polak, więc nie włącza się w limity obcokrajowców.

