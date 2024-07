Polskie siatkarki z niecodziennym fanem. „A tymczasem w Zurychu”

Polskie siatkarki szlifują formę przed igrzyskami. Stefano Lavarini już ogłosił, kogo zabierze do stolicy Francji na najważniejszy turniej sezonu. W kadrze nie brakuje małych zaskoczeń, choć z pewnością nie odbije się to na morale zespołu. W tym samym czasie na turniejach międzynarodowych walczyły również młodsze koleżanki po fachu.

Niecodzienne spotkanie polskich siatkarek

W minionym tygodniu zarówno młodzieżowa reprezentacja do lat 18, jak i do lat 22 brała udział w mistrzostwach Europy. Młodsza z ekip wciąż jeszcze walczy. Jest po piątym meczu turnieju w Grecji. Do tej pory zawodniczki Marcina Orlika pokonały Węgry, Litwę i Grecję po 3:0, lecz uległy 2:3 Bułgarkom i Niemkom.

Z kolei starszy zespół prowadzony przez Jakuba Głuszaka zakończył już zmagania we Włoszech. Reprezentacja U22 zajęła czwarte miejsce. Z drugiego miejsca przeszła do półfinałów, lecz w końcowej fazie siatkarki uległy 1:3 gospodyniom turnieju, a w meczu o brąz 0:3 Turczynkom.

W drodze powrotnej kadra U22 zaliczyła międzylądowanie w Zurychu. Tam natrafili na niecodziennego kibica. Michał Wiśniewski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z trzema siatkarkami na lotnisku. Wśród nich znalazła się Dominika Pierzchała. Środkowa Chemika Police w ubiegłym roku była częścią seniorskiej kadry, z którą zdobyła w Arlington brązowy medal Ligi Narodów. Teraz wspomogła młodzieżowy zespół na europejskim czempionacie. „A tymczasem w Zurychu… gratuluję dziewczyny za udany turniej!” – napisał lider zespołu Ich Troje.

Polskie kadry młodzieżowe walczą o medale mistrzostw Europy

Tuż po zakończeniu mistrzostw Europy U22 kobiet rozpocznie się analogiczny turniej dla juniorów. Przed dwoma laty Polacy zdobyli przed własną publicznością brązowe medale.

