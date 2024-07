To może być największym problemem kadry Grbicia. Tak uważa jego poprzednik

Polscy siatkarze i kibice wiedzą już kto uda się do Paryża, by powalczyć o medal olimpijski. Nikola Grbić wytypował trzynastkę, która ma dać wyczekiwany od dekad krążek. W składzie znalazło się miejsce dla trzech atakujących, przy czym Bartłomiej Bołądź będzie pełnić funkcję rezerwowego gracza i zostanie włączony do składu meczowego tylko w awaryjnej sytuacji.

Poprzednik Grbicia zdradził, czego można obawiać się przed IO

Serbski selekcjoner zrezygnował z Bartosza Bednorza, który był przymierzany, jeśli nie do głównego składu, to do roli rezerwowego. Ostatecznie nowy przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów obejrzy igrzyska w domu, choć jeszcze do Memoriału Wagnera będzie przebywać z zespołem.

Polscy siatkarze od dawna deklarowali, że polecą do Paryża po medal. Trudno im się dziwić, skoro w ubiegłym roku nie mieli sobie równych, a w tym roku zdobyli kolejny medal Ligi Narodów. Zdaniem Vitala Heynena, byłego selekcjonera polskiej kadry, największym zagrożeniem dla zespołu Grbicia mogą być problemy zdrowotne. Belg stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty, że Polska to najlepsza drużyna na świecie, ale kontuzje mogą znacząco wpłynąć na jej dyspozycję.

– To zawsze największe ryzyko. Utrata kluczowego gracza to ogromny problem. Masz pomysł na drużynę, a później musisz zaczynać wszystko od nowa. To może okazać się kluczowe w tak ważnym turnieju – powiedział obecny trener kadry Chin, który wraz ze swoją nową kadrą wywalczył awans do Ligi Narodów 2025.

Polacy chcą poprawić wynik z igrzysk w Tokio

Reprezentacja Polski zagra w grupie B igrzysk razem z Egiptem, Brazylią i Włochami. Na poprzednim turnieju olimpijskim w Tokio prowadzeni przez Vitala Heynena Biało-Czerwoni przegrali w ćwierćfinale z Francją 2:3.

