Nikola Grbić zaskoczył nawet swojego szefa. Ważne słowa prezesa PZPS

Niektóre decyzje Nikoli Grbicia dotyczące składu na igrzyska olimpijskie wywołały sporo kontrowersji oraz narodową dyskusję. Komentatorzy zwrócili największą uwagę na absencję Bartosza Bednorza, który bardzo dobrze sobie radził w Lidze Narodów.

Nikola Grbić zaskoczył nawet swojego szefa!

Prezes PZPS Sebastian Świderski w wywiadzie dla TVP Sport wyznał, że w przypadku decyzji dot. kadr męskiej i żeńskiej, bardziej zaskoczyły go decyzje dot. tej pierwszej wymienionej reprezentacji. – Bardziej wyborami zaskoczył mnie Nikola Grbić. Nie chcę jednak ich oceniać. W 2014 i 2018 roku kontrowersje wzbudzał wybór lub jego brak jednej i tej samej osoby, czyli Bartosza Kurka. Najpierw mu podziękowano, a następnie Vital Heynen był krytykowany za nadmierne zaufanie względem słabiej prezentującego się w pewnym momencie atakującego. W obu przypadkach wszyscy zastanawiali się nad tym, co stało za tymi decyzjami. Później okazywało się, że one się broniły i szkoleniowcy mieli rację – przypomniał.

– Podobnie było również nie tak dawno temu, już za kadencji Nikoli Grbicia. Mam na myśli mistrzostwa świata i to, że stawiał na Aleksandra Śliwkę. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego Serb tak długo trzymał go na boisku. Bez tego jednak nie byłoby sukcesu rok później w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy. Nikt nie wyobrażał sobie wtedy drużyny bez tego przyjmującego – kontynuował.

– To trenerzy wiedzą najlepiej. Są z zawodnikami na co dzień, więc mają najlepsze podstawy do tego, by podjąć właściwe decyzje. Trzeba je uszanować – podkreślił.

Ważne słowa prezesa PZPS

Prezes PZPS wyznał, że nie śledzi komentarzy dot. wyborów Nikoli Grbicia, ale ma świadomość tego, że pojawiają się różne opinie. – Każda decyzja w jedną czy drugą stronę wzbudzałaby dyskusję. Jesteśmy w końcu narodem trenerów i ekspertów siatkarskich, którzy szybko potrafią wydawać wyroki (śmiech). Znamy się lepiej i wiemy lepiej. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Jednocześnie polecam dać sztabom czas, by obroniły swoje wybory w trakcie sportowej rywalizacji – przyznał.

Na koniec Sebastian Świderski zaznaczył, żeby zaufać Nikoli Grbiciowi. – Nie apeluję jednak, a stwierdzam, że Serb to człowiek, który zna się na tym, co robi i udowodnił to ostatnimi laty. Mamy teraz imprezę czterolecia, więc trzeba mu zaufać i dać spokojnie pracować. Bardzo proszę kibiców o to, by teraz skupić się na życzliwym podejściu i dopingowaniu obu naszych kadr na igrzyskach – zakończył.

