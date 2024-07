„Trudne sprawy” w kadrze rywalek polskich siatkarek. W tle miłość i fałszywe konto

Polskie siatkarki przygotowują się do igrzysk olimpijskich. Od kilku dni znamy trzynastoosobowy skład, który powalczy o sukces w Paryżu. Biało-Czerwone przed wylotem zagrają w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej przeciwko Francji, Dominikanie i Serbii. Czasu na przygotowanie na ma już zbyt wiele, bo za nieco ponad dwa tygodnie brązowe medalistki VNL 2023 i 2024 rozpoczną zmagania na turnieju czterolecia.

Wielka afera w drużynie rywalek polskich siatkarek

Rywalkami Polek w fazie grupowej turnieju będą Japonki, Kenijki i Brazylijki. Teoretycznie ostatnie z wymienionych powinny być faworytem grupy, gdyż znalazły się w gronie zespołów rozstawionych. Niemniej po porażce w fazie zasadniczej Ligi Narodów, Polki pokonały kadrę Ze Roberto w meczu o brąz turnieju. Przez to mogą czuć się pewniej.

Z kolei w kadrze Brazylii to spraw sportowych dochodzą również pozasportowe. Tamtejsze media żyją sprawą legendy reprezentacji Sheilli Castro. Pełniąca obecnie funkcję asystentki selekcjonera dwukrotna mistrzyni olimpijska przyznała się, że z fałszywego konta hejtowała gwiazdę drużyny Gabrielę Guimaraes. Choć o powodach się oficjalnie nie mówi, to według Globo miały za tym stać sprawy prywatne obu pań. Castro i Guimaraes do niedawna miały być parą, lecz doszło do rozstania.

Po wyjściu afery na jaw na moment zniknęła ze zgrupowania. Według Brazylijskiego Związku Piłki Siatkowej Castro dalej pozostanie członkiem sztabu szkoleniowego, lecz nie uda się z kadrą na igrzyska do Paryża. Decyzja ma nie mieć związku z aferą, a z odgórnie przyjętymi wytycznymi. W zespole panów, asystent Serginho, również nie poleci do Francji.

twitter

Brazylijki powalczą o kolejny medal igrzysk olimpijskich

Brazylijki podczas ostatnich igrzysk olimpijskich wywalczyły srebrne medale. W zespole Ze Roberto na nadchodzący turniej znalazła się Roberta Ratzke, do niedawna siatkarka ŁKS-u Commercecon Łódź.

Czytaj też:

Ta decyzja zadowoliła reprezentację Polski. Chodzi o rezerwowego w siatkarskiej kadrzeCzytaj też:

Niespodziewany „awans” polskiego klubu. Zagrają w lepszych rozgrywkach