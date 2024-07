Polskie siatkarki szykują się na igrzyska. Sprawdź, kiedy grają

Polskie siatkarki szykują się na igrzyska olimpijskie. Kilka dni temu Stefano Lavarini podał listę trzynastu zawodniczek, które powalczą na przełomie lipca i sierpnia w stolicy Francji. W składzie znalazło się miejsce dla dwóch libero, co na warunki turnieju czterolecia może wydawać się zaskoczeniem,

Polskie siatkarki szykują się na igrzyska

Maria Stenzel opuściła VNL 2024 z powodu operacji wycięcia wyrostka robaczkowego. Jej miejsce zajęła Aleksandra Szczygłowska, która zanotowała świetny turniej, będąc jedną z najlepszych libero całych zmagań. Lavarini miał dylemat, na którą zawodniczkę postawić. Zdecydował się na opcję z zabraniem obu pań, biorąc pod uwagę fakt, że jedna z nich będzie mogła grać w koszulce innych siatkarek, by pomóc w przyjęciu.

Jeszcze przed wylotem na zawodniczki czeka sprawdzian w Mielcu. To tu w dniach 16-19 lipca odbędzie się Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Na Podkarpacie zjadą kadry Serbii, Dominikany i Francji. Cała czwórka to uczestnicy turnieju olimpijskiego. Teoretycznie najmocniejszą kadrą wydaje się pierwsza z wymienionych. Ekipa Giovanniego Guidettiego to mistrzynie świata z 2022, lecz przez cały VNL drużyna występowała rezerwowym składem, przez co nawet nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski siatkarek

Tydzień po Memoriale siatkarki będą już w Paryżu, gdzie 28 lipca zainaugurują turniej olimpijski. W grupie B zawalczą także z Kenią i Brazylijkami.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski:

Polska – Dominikana, 16 lipca, godzina 18:30

Polska – Francja, 18 lipca, godzina 18:30

Polska – Serbia, 18 lipca, godzina 18:30

Polska – Japonia, 28 lipca, godzina 13:00

Polska – Kenia, 31 lipca, godzina 21:00

Brazylia – Polska, 4 sierpnia, godzina 21:00

