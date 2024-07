Nikola Grbić podszedł do kamery i wypalił. „Nie zagramy najlepszej siatkówki”

Za Nikolą Gribiciem trudny czas w postaci wyboru trzynastoosobowej kadry na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Serb zmagał się z kilkoma wątpliwościami. Jedna z nich dotyczyła pozycji atakującego, gdzie ostatecznie w podstawowej dwunastce znalazł się Łukasz Kaczmarek, a na rezerwie Bartłomiej Bołądź. To sprawiło, że trzeba było odrzucić kogoś z piątki przyjmujących kandydujących do wyjazdu. Grbić zdecydował, że do Paryża nie pojedzie Bartosz Bednorz. Ta decyzja zdziwiła wielu kibiców, lecz zapewne powołania będą rozliczane po igrzyskach.

Memoriał Wagnera jednym z przetarć

Teraz siatkarze muszą się skupić na występach w XXI Memoriale Huberta Wagnera. Rywalami naszych reprezentantów będą Egipcjanie, Niemcy oraz Słoweńcy. Z pierwszą z wymienionych nacji podopieczni Grbicia zmierzą się już w piątek o godzinie 16:00.

Selekcjoner już przed rozpoczęciem zmagań w Krakowie podkreśla, że reprezentacja Polski nie jest obecnie w najwyższej dyspozycji. Ma to związek oczywiście z tym, że przygotowania do igrzysk w Paryżu wciąż trwają i to tam ma nastąpić szczyt formy.

– Nie jesteśmy przygotowani na 100 procent, bo to byłoby za wcześnie. Myślę, że jesteśmy na dobrym poziomie, ale nie mieliśmy czasu od końca Ligi Narodów na przygotowania. Pracujemy cały czas, ale w tym turnieju nie zagramy naszej najlepszej siatkówki – powiedział selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport.

Hubert Wagner najsłynniejszym trenerem

Memoriał Huberta Wagnera jest prestiżową imprezą towarzyską w świecie siatkówki i upamiętnia najsłynniejszego szkoleniowca w polskiej historii tej dyscypliny sportu. Z Wagnerem i steru reprezentacja Polski wygrała dwie ważne imprezy z rzędu. Najpierw w 1974 roku w Meksyku sięgnęła po mistrzostwo świata, a dwa lata później w Montrealu po złoto igrzysk olimpijskich.

