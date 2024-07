Bohaterowie meczu z Niemcami. Grzegorz Łomacz reaguje na rozbrajające zachowanie kolegów

Polscy siatkarze wygrali 3:2 trudny mecz z Niemcami w Memoriale Huberta Wagnera. To spotkanie wcale nie musiało się tak zakończyć, bo w pewnym momencie siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego prowadzili 2:0 w setach i 16:11 w punktach. Ostatecznie biało-czerwonym udało się odwrócić losy tego spotkania. Duża w tym zasługa rezerwowych. Tę potyczkę kończyliśmy w innym zestawianiu, niż ją zaczynaliśmy. Na boisku pojawił się m.in. Grzegorz Łomacz, który zmienił Marcina Janusza. Ponadto za Norberta Hubera wszedł Mateusz Bieniek, Bartosza Kurka zastąpił Łukasz Kaczmarek oraz za Kamila Semeniuka zameldował się Tomasz Fornal.

Nikola Grbić i sami zawodnicy podkreślili to, jak ważni są zmiennicy

Po meczu selekcjoner reprezentacji Niemiec – Michał Winiarski również wspomniał o tym, że zmiany były kluczem do odwrócenia losów tego spotkania. – Myślę, że szybkie 3:0 byłoby zaskoczeniem. Nie chcę mówić, że przestraszyliśmy się tego, że jesteśmy w stanie wygrać 3:0, ale nie wykorzystaliśmy swojej szansy. Polski zespół zaczął spotkanie w składzie, który po trzech setach nie był na boisku. Na pewno to też odmieniło oblicze gry – mówił.

Wszyscy w reprezentacji Polski, włącznie z trenerem podkreślają, jak ważne jest to, by każdy był gotowy, by pojawić się na boisku. – Dla mnie istotne jest to, żeby każdy gracz rozumiał, że jest potrzebny tej drużynie w każdym momencie i że każdy jest dla niej bardzo ważny, nawet jeśli nie zaczyna w wyjściowym składzie. Z takim nastawieniem musimy wychodzić na każde spotkanie. Dla mnie ten mecz jest potwierdzeniem, że mamy takich zawodników, którzy mogą to zrobić – mówił po meczu Nikola Grbić.

Wtórował mu Grzegorz Łomacz, który był jednym z tych rezerwowych, który pomógł w triumfie. – Na pewno wszyscy zmiennicy pomogli drużynie i zmienili obraz gry. Cieszymy się z tego, że mamy zespół, który ma taką jakość – powiedział Strefie Siatkówki Grzegorz Łomacz.

Aleksander Śliwka w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że wszyscy są gotowi do występu w każdej roli, jaką Nikola Grbić im przydzieli. – Każdy z nas jest gotowy do wejścia na jedną piłkę, blok, czy zagrywkę. Dzięki temu mamy gotowych chłopaków, którzy wchodzą w trudnym momencie i dają jakość – powiedział.

Bohaterowie meczu z Niemcami. Rozbrajający komentarz Grzegorza Łomacza

Kibice i sami zawodnicy wskazują na dwóch największych bohaterów tego spotkania. W tym meczu bardzo wyróżnili się Łukasz Kaczmarek i Grzegorz Łomacz, bez których by się nie udało wygrać tego trudnego starcia z Niemcami. – W meczu zazwyczaj wszystko się zaczyna od zagrywki. Odrzuciliśmy trochę Niemców od siatki, dobrze zaczęliśmy grać blokiem. Łukasz Kaczmarek dużo dał w tym elemencie, bo przeciwnicy unikali gry przez niego, więc chapeau bas – powiedział Mateusz Bieniek tuż po spotkaniu. Nasz atakujący w meczu z Niemcami zdobył 17 punktów i miał 63 proc. skuteczności w ataku (12/19). Do tego dołożył 5 punktowych bloków.

Aleksander Śliwka podkreślił, że każdy zmiennik, który wszedł dał bardzo dużo w meczu z Niemcami. – Grzesiek zawsze wchodzi ze świeżym pomysłem i swoimi obserwacjami. Jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, więc widzi, jak zachowuje sięblok rywala, jak może inaczej zagrać. Na pewno zmieniła się dystrybucja piłek, przez to Niemcy mieli cięższe zadanie, by odgadnąć, co zrobimy. Dzięki temu nasza skuteczność podskoczyła – wyznał.

Ikonicznym momentem w tym meczu była sytuacja, kiedy Grzegorz Łomacz na pojedynczym bloku poradził sobie z jednym z atakujących rywali. Reakcja jego kolegów z kadry była wówczas rozbrajająca, bo część z nich patrzyła z niedowierzaniem oraz łapała się za głowę. Tę sytuację na antenie Polsatu Sport skomentował sam zainteresowany. – Dziwię się tej reakcji, bo czasem na treningu też takie bloki dostają – powiedział z uśmiechem na ustach.

Wystarczy mieć nadzieję, że polscy siatkarze w zdrowiu przebrną przez przygotowania do igrzysk i samą imprezę. Zanim jednak do tego dojdzie, czeka ich ostatni mecz w Memoriale Wagnera. Początek o godz. 18:30 w niedzielę 14 lipca.

