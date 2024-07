Trzech Polaków z wyróżnieniem po Memoriale Wagnera. Mają powody do zadowolenia

Reprezentacja Polski nie miała sobie równych podczas 21. Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W piątek bez straty seta pokonała Egipt 3:0. W sobotę Biało-Czerwoni potrzebowali aż pięciu setów, by uporać się z Niemcami prowadzonymi przez Michała Winiarskiego. Niedzielny mecz był minimalnie łatwiejszy, lecz ze względu na to, iż mistrzowie Europy zwyciężyli w czterech setach.

Kamil Semeniuk z nagrodą dla MVP Memoriału Wagnera

W ostatnim dniu memoriału Biało-Czerwoni pokonali Słoweńców. Była to powtórka pojedynku z końca czerwca, kiedy to oba zespoły zmierzyły się w starciu o brąz VNL. Choć na przestrzeni całego weekendu Polacy nie ustrzegli się błędów, popadając w małe kryzysy, to ostatecznie pokazali, że wciąż są silni. Co rusz mówi się o dużych obciążeniach treningowych, z których gracze Grbicia zejdą w najbliższym czasie.

Triumf w Memoriale Wagnera oznaczał, że nagrodę MVP dla siatkarza turnieju otrzymał Polak. Wybór kapituły padł na Kamila Semeniuka, przyjmującego kadry i Sir Safety Perugii. Oddzielne nagrody otrzymali także najlepsi zawodnicy na danych pozycjach. Wyróżnienie dla najlepszego rozgrywającego otrzymał Gregor Ropret. Słoweniec najbliższy sezon spędzi w barwach Asseco Resovii Rzeszów.

Najlepszym przyjmującym wybrano Tomasza Fornala, a najlepszym środkowym Jakuba Kochanowskiego. Obaj zawodnicy znaleźli się niedawno w składzie marzeń Ligi Narodów 2024. Wyróżnienie otrzymał także atakujący słoweńskiego zespołu Toncek Stern. Niemcy wrócą do domu z jedną nagrodą. Najlepszym libero wybrano Juliana Zengera.

Polscy siatkarze sprawdzają formę przed igrzyskami olimpijskimi

Polacy rozegrali do tej pory trzy z pięciu sparingów przed igrzyskami. W następny weekend kadra Nikoli Grbicia weźmie udział w turnieju towarzyskim w Gdańsku. Oprócz nich w zmaganiach wezmą udział reprezentacje Japonii, Serbii i Stanów Zjednoczonych.

