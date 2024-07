Grbić szykuje siatkarzy nietypowe warunki. W takich okolicznościach mało kto gra

Polscy siatkarze mają za sobą trzy z pięciu sparingów przed igrzyskami olimpijskimi. Podczas ostatniego weekendu uczestniczyli w corocznym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Pomimo dużych obciążeń treningowych Biało-Czerwoni dali z siebie wiele i pokonali Egipt, Niemcy i Słowenią, zwyciężając w klasyfikacji.

Polscy siatkarze zagrają o nietypowej porze

Mistrzowie Europy i wicemistrzowie świata cały czas szlifują formę. W najbliższy weekend zagrają dwa mecze w ramach turnieju towarzyskiego w Gdańsku. Do stolicy województwa pomorskiego zjadą także kadry Serbii, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Później czeka ich jeszcze uroczyste ślubowanie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wylot do Paryża.

W stolicy Francji rozegrają trzy spotkania w fazie grupowej. Jedno z nich – z Brazylią – rozegrają o nietypowej jak na warunki siatkarskie porze. Początek spotkania przewidziano na godzinę 9:00. Wynika to z napiętego kalendarza igrzysk. Sebastian Świderski, prezes PZPS a przed laty reprezentant Polski, miał okazję grać z rana w trakcie igrzysk w 2004 roku. Jak sam mówi, wierzy w to, że Nikola Grbić dobrze przygotuje zespół nawet na tę okoliczność.

– Przypominam sobie 2004 rok i pierwszy mecz z mistrzami olimpijskimi – Serbami – zaczynający się o 9:00. Wygraliśmy go 3:0 dzięki wcześniejszym treningom. Od razu zostaliśmy okrzyknięci medalistami, ale później przyszło ciężkie zderzenie ze ścianą. Nie zapominajmy, że większość Brazylijczyków gra we Włoszech, a tam rano się raczej nie trenuje. Nie będziemy tłumaczyć się wczesną porą. Poranne treningi znając Grbicia to jest ciężka praca – powiedział Świderski w rozmowie z TVP Sport.

Polacy powalczą o medal igrzysk olimpijskich

Reprezentacja Polski siatkarzy powalczy o pierwszy medal igrzysk od 1976 roku. Od 2004 roku Biało-Czerwoni kończą przygodę z turniejem olimpijskim na etapie ćwierćfinału.

