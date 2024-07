Wróciła do kadry, ale na nietypowej pozycji. „Dobry challenge”

Reprezentacja Polski siatkarek szykuje się do igrzysk olimpijskich. Jednym meczowym sprawdzianem jest Memoriał Agaty-Mróz Olszewskiej w Mielcu. Biało-Czerwone mają już za sobą mecz z Dominikaną, pewnie wygrany 3:0. Na Podkarpaciu zagrają jeszcze z Francją i Serbią.

Polska siatkarka wróciła do kadry po problemach zdrowotnych

Trzy mecze to finalna okazja dla Stefano Lavariniego do przetestowania wariantów gry i wszystkich zawodniczek. Po wielomiesięcznej przerwie do gry wróciła Maria Stenzel. Włoch powołał ją, mimo że ta z powodu problemów zdrowotnych nie rozegrała ani jednego meczu w rozgrywkach reprezentacyjnych, w tym w udanej Lidze Narodów.

W taktyce Lavariniego to Szczygłowska jest obecnie pierwszą libero, a Stenzel ma pełnić rolę przyjmującej. W poprzednich sezonach było odwrotnie. Po spotkaniu z Dominikaną nowa zawodniczka ŁKS-u Łódź nie ukrywała, że czekało na nią spore wyzwanie, ale była zadowolona z tego, jak sobie dała radę.

– Myślę, że to piękny moment, powrót do reprezentacji, mecze sparingowe. Nie rozegrałam w tym sezonie żadnego oficjalnego spotkania, to był dla mnie pierwszy sprawdzian i to jeszcze w innej roli. Myślę, że to był dobry challenge – powiedziała Stenzel dla Polsatu Sport. – Mam wielką chęć, żeby w każdej zmianie pomóc dziewczynom. Myślę, że dzisiaj to wychodziło. Staram się, jak mogę, ale to jest dla mnie nowe i cały czas uczę się tego – dodała 25-latka.

Maria Stenzel zmieniła klub

Maria Stenzel zamieniła w ostatnich tygodniach MOYA Radomkę Radom na ŁKS Commercecon Łódź. W przeszłości reprezentowała barwy innego z łódzkich zespołów – Grot Budowlanych. Wraz z kadrą w ubiegłym roku zdobyła brąz Ligi Narodów 2023, a także wywalczyła kwalifikację olimpijską.

