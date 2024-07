Quiz wiedzy o reprezentacji Polski siatkarek. Sprawdź swoją pamięć przed igrzyskami

Oprócz kadry Nikoli Grbicia podczas najbliższych igrzysk olimpijskich zobaczymy także kadrę pań. Zespół Stefano Lavariniego zrobił furorę podczas ostatnich sezonów, przez co niektórzy widzą Polki w gronie potencjalnych kandydatek do złota. Przed startem zmagań w Paryżu przygotowaliśmy dla was quiz. Przygotujcie się na pytania, które mogą wykraczać poza kadencję włoskiego selekcjonera.

Quiz wiedzy o reprezentacji Polski siatkarek

