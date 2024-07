Ten wynik może niepokoić. Polki przegrywają mecz tuż przed igrzyskami

Po dwóch spotkaniach Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej o losach turnieju miał przesądzić mecz Polek z mistrzyniami świata. Pojedynek Biało-Czerwonych z Serbkami zakończył się triumfem zespołu Giovanniego Guidettiego 3:1, który zarazem zgarnął triumf w towarzyskim turnieju.

Polskie siatkarki mocno ruszyły na słynne rywalki

Polki rozpoczęły pierwszego seta od serii trzech punktów. Od początku prezentowały się bardzo dobrze na tle niecelnych Serbek, choć te zmniejszyły stratę z 3:8 do 8:9, to od tego momentu Biało-Czerwone zanotowały kolejną wielką serię. Dobrze radziła sobie między innymi Natalia Mędrzyk, której punkty pomogły kadrze. Gdy Biało-Czerwone zdobyły 20. punkt, mistrzynie świata miały na koncie zaledwie jedenaście. To sprawiło, że zawodniczki Lavariniego mogły poczuć się komfortowo, choć prowadząc 24:14, finalnie wygrały 25:17.

Drugi set rozpoczął się od identycznego prowadzenia 3:0. W przeciwieństwie do poprzedniej partii Serbia nie pozwoliła, by Polki poszły za ciosem. W związku z tym kibice na Podkarpaciu oglądali wyrównane zawody. Przez większość seta obie ekipy wymieniały się prowadzeniem. Końcówka należała jednak do zawodniczek Giovanniego Guidettiego. Serbki wykorzystały pojedyncze błędy Biało-Czerwonych oraz Tijanę Bosković, która najchętniej zapomniałaby o pierwszej partii. Zwyciężyły 25:21, pokazując znacznie lepszą siatkówkę.

Serbki obudziły się z formą

W trzecim secie Serbki nadal nie zwalniały tempa. To one tym razem wypracowały sobie na tyle sporą przewagę, by zmusić Stefano Lavariniego do reakcji. Oprócz przerwy Włoch reagował wprowadzeniem rezerwowych – Czyrniańskiej i Alagierskiej. Nic to nie dało bowiem mistrzynie świata z 2022 roku grały znacznie lepiej za sprawią Bosković. Jeśli coś nie funkcjonowało w grze rywalek, to szybko reagował Guidetti zwracając uwagę. Polki na wczesnym etapie musiały pogodzić się z porażką w secie i potrzebą walki o triumf poprzez tie-break. Atak Busy zakończył partię wynikiem 25:15.

Serbki dalej trzymały swoją dobrą skuteczność. Choć początek IV seta był wyrównany, to znów po chwili goście objeli prowadzenie, które stopniowo powiększali. Lavarini szukał sposobu na poprawę gry, przez co Polki nie odstawały już tak mocno jak kilkanaście minut wcześniej. W drugiej części partii Serbki posiadały po kilka punktów przewagi. Choć Polki ruszyły w wielką pogoń za wynikiem, to nie udało im się odwrócić losów seta, a zarazem meczu. Serbki wygrały 25:19, zgarniając triumf w całym turnieju.

Polki kończą przygotowania do igrzysk olimpijskich

Dla polskich siatkarek był to ostatni sparing przed początkiem turnieju olimpijskiego. Na początku przyszłego tygodnia złożą oficjalne ślubowanie i wyruszą do Paryża, gdzie 28 lipca zagrają pierwszy mecz fazy grupowej przeciwko Japonii.

