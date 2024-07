Reprezentant Polski uspokaja po porażce. „Nie wpadamy w panikę”

Reprezentacja Polski na półmetku przygotowań do igrzysk olimpijskich przegrała z Japonią 2:3. Gra biało-czerwonych była bardzo nierówna, a szczególnie martwić może postawa naszych zawodników w ataku.

Marcin Janusz ocenił, jak wyglądała gra Polaków przeciwko Japonii

Po spotkaniu z dziennikarzami siatka.org porozmawiał Marcin Janusz, który przyznał, że po tej porażce sztab szkoleniowy będzie miał bardzo dużo materiałów do analizy. – Wniosków jest bardzo dużo. Mocno falowaliśmy, mieliśmy dobre momenty, ale też trzeba oddać Japończykom, że mocno i dobrze serwowali. Ich zagrywka zrobiła różnicę w dwóch setach – stwierdził rozgrywający.

– Musimy się temu przeciwstawić i skupić na naszych atutach. Z tym było różnie. Nie chcę powiedzieć, że źle było cały czas. Dla nas ważne, żeby w meczach z mocnymi drużynami dobrą grę utrzymać na dłuższym dystansie – dodał.

Marcin Janusz uspokaja: Nie wpadamy w panikę

Marcin Janusz podkreślił, że nie tylko jeden element gry jest do poprawy, bo w różnych meczach, inaczej wyglądają mankamenty biało-czerwonych. – Nie chcę mówić, że to normalne, bo przede wszystkim nie chcemy akceptować porażek. Wiemy, że mamy jeszcze trochę czasu i z naszą najlepszą grą musimy być gotowi za niedługo. Wierzę, że to jest przemyślane i zaplanowane w taki sposób, że teraz schodzimy z obciążeń i gra będzie wyglądać coraz lepiej – zaznaczył.

– Robimy, co możemy. Czasami walczymy ze sobą, czasami z przeciwnikiem. Jako zawodnicy nie wpadamy w panikę po przegranych sparingach i wierzę w to, że niewiele nam brakuje – zakończył.

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 26 lipca. Polscy siatkarze rozegrają swój pierwszy mecz przeciwko Egiptowi już 27 lipca. Następnie na biało-czerwonych czekają starcia z Włochami i Brazylią.

