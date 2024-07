Kiedy polscy siatkarze zagrają na igrzyskach? Sprawdź terminarz

Reprezentacja Polski mężczyzn sięgnęła po medal olimpijski raz w historii. Miało to miejsce w 1976 roku w Montrealu, kiedy podopieczni Huberta Jerzego Wagnera wywalczyli złoto. Jeśli chodzi o XXI wiek, to biało-czerwoni na wszystkich pięciu igrzyskach olimpijskich odpadali w ćwierćfinale. Teraz postarają się przełamać tę klątwę.

Polska w grupie śmierci na igrzyskach

Podczas igrzysk w Paryżu na siatkarskich boiskach zobaczymy 12 drużyn. Reprezentacja Polski trafiła do grupy B, gdzie zagra z Egiptem, Włochami i Brazylią. O ile pierwsza z wymienionych ekip jest typowana jako potencjalnie najsłabsza na turnieju, to dwie pozostałe sprawiają, że mówimy o grupie śmierci. Mecze Polaków z Włochami i Brazylią często są nazywane siatkarskimi klasykami.

W ostatnich latach Italia potwierdziła, że jest jedną z najlepszych drużyn świata. Włosi sięgnęli bowiem po mistrzostwo świata w 2022 roku, a w kolejnym sezonie po wicemistrzostwo Europy. Oczywiście zdarzają się tej drużynie słabsze momenty, ale na igrzyskach może być ona bardzo niebezpieczna.

Polscy siatkarze zainaugurują turniej meczem z Egiptem, który odbędzie się 27 lipca o godzinie 17:00. Następnie dojdzie do pojedynku z Brazylią (31 lipca, 09:00), a na samym końcu fazy grupowej naszym rywalem będą mistrzowie globu (3 sierpnia, 17:00). Do ćwierćfinału z trzech grup awansują po dwie najlepsze drużyny i do tego dwa najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Faza pucharowa rozpocznie się 5 sierpnia, a zmagania siatkarzy będą miały swój finał 5 dni później.

Terminarz meczów Polaków na IO

Faza grupowa

sobota, 27 lipca: Polska – Egipt (17:00)

środa, 31 lipca: Polska – Brazylia (09:00)

sobota, 3 sierpnia: Polska – Włochy (17:00)

Mecze w fazie pucharowej

Ćwierćfinały

poniedziałek, 5 sierpnia (9:00, 13:00, 17:00, 21:00)

Półfinały

Środa, 7 sierpnia (16:00, 20:00)

Mecz o 3. miejsce

piątek, 9 sierpnia (16:00)

Finał

sobota, 10 sierpnia (13:00)

