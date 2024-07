Kadra Grbicia dała im świetny przykład. Duet Bryl i Łosiak pewnie rozpoczął igrzyska

Michał Bryl i Bartosz Łosiak to jedyni przedstawiacie polskiej siatkówki plażowej podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. W pierwszym meczu fazy grupowej turnieju brązowi medaliści ubiegłorocznych mistrzostw świata trafili na australijską parę Thomas Hodges/Zachery Schubert. Biało-Czerwoni nie dali żadnych szans triumfując 2:0 (21:16, 21:16).

Polscy siatkarze nie dali szans Australijczykom

Pierwsze minuty spotkania były bardzo wyrównane. Oba duety rywalizowały ze sobą punkt za punkt, przy czym to Australijczycy zawsze byli o krok za Polakami. Do stanu 10:10 trudno było przewidzieć, kto zgarnie seta. Dalsza część partii należała już niemalże do Bryla i Łosiaka. Polacy zanotowali serię pięciu punktów, doprowadzając do stanu 15:10. Z czasem przewaga wynosiła już sześć oczek (18:12), co przy grze do 21 punktów oznaczało szybką drogę do triumfu w partii (21:16).

Drugi set początkowo układał się po myśli Hodgesa i Schuberta. Prowadzili 1-2 punktami, przez co Polacy musieli wziąć się do odrabiania strat. W połowie partii to jednak oni prowadzili, gdyż wykorzystali przestój w grze Australijczyków. Dobry serwis połączony z błędami rywalami, pozwolił na wypracowanie prowadzenie 11:8. Rywale byli bezradni przy dobrej grze Biało-Czerwonych. Kolejny as za sprawą Łosiaka pokazał, że nie mogą znaleźć lekarstwa na świetną grę Polaków.

Gdy wydawało się, że znów Polacy mają prostą drogę do zwycięstwa w secie, rywale rozpoczęli odrabianie strat. Bryl i Łosiak asekuracyjnie poprosili o przerwę przy prowadzeniu 17:14. Ostatecznie ponownie zwyciężyli 21:16, a tym samym wygrali mecz 2:0.

twitter

Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają przeciwko byłemu graczowi PlusLigi

Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają kolejny mecz fazy grupowej turnieju olimpijskiego w czwartek 1 sierpnia. Rywalami Polaków będą Francuzi Julien Lyneel i Remi Bassereau. Co ciekawy, pierwszy z przedstawicieli gospodarzy jeszcze jako zawodnik halowy rywalizował w przeszłości w PlusLidze. Był graczem Asseco Resovii Rzeszów i Jastrzębskiego Węgla.

Czytaj też:

To jego mogą bać się polscy siatkarze. Brazylijczyk odsłania skład rywali Biało-CzerwonychCzytaj też:

Dobre wieści ws. Tomasza Fornala. Kamery wszystko nagrały