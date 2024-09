Nikola Grbić dostał pytanie o przyszłość Bartosza Kurka. „To nie jest łatwa decyzja”

Nikola Grbić po zakończeniu igrzysk olimpijskich otrzymał upragniony czas wolny, by spędzić go z najbliższymi. W poniedziałek wraz z większością zawodników ze srebrnej kadry gościł w Pałacu Prezydenckim. Z rąk Andrzeja Dudy otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Nikola Grbić zapytany o przyszłość Bartosza Kurka w kadrze

Serb gościł także w Kanale Sportowym, gdzie przez ponad półtorej godziny odpowiadał na pytania prowadzących oraz kibiców w języku polskich. Głównym tematem był oczywiście występ kadry na turnieju olimpijskim w Paryżu. Grbicia często pytano o niesamowity mecz półfinałowy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie pomimo urazów zawodników i wielkiej przewagi rywali, Biało-Czerwoni odrobili straty i zwyciężyli 3:2.

Trener reprezentacji Polski został także zapytany o przyszłość Bartosza Kurka. Kapitan kadry niedawno obchodził 36. urodziny. Kibice zastanawiają się, czy atakujący dalej będzie stanowił o sile zespołu. Przykład Georga Grozera w zespole Niemców pokazał, że nadal można być świetnym siatkarzem w wieku 40 lat. Grbić póki co uspokaja, choć zdradził, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja.

– Kiedy rozmawialiśmy trzy lata temu powiedział: „Chcę zostać, jeśli masz w planie, że będę grać w Paryżu” – powiedział Grbić. – Nie rozmawialiśmy o tym. Myśle, że dużo zawodników, trenerów jest zmęczonych, pustych. Potrzebujemy czasu, to nie jest łatwa decyzja. Muszę zrobić wszystko, by przygotować zespół na Los Angeles. Polska musi zdobywać medale na każdym turnieju, dlatego ważne, by grali najmocniejsi. Może być tak, że w przyszłym sezonie inni zawodnicy rozpoczną sezon, a inni zakończą – odpowiedział na pytanie dziennikarzy.

Drugi medal olimpijski polskich siatkarzy

Reprezentacja Polski siatkarzy zdobyła drugi medal olimpijski w historii. Pierwszy to zasługa legendarnej kadry Huberta Jerzego Wagnera z 1976 roku.

