Polscy siatkarze poznali rywali na MŚ! To będzie wyjątkowa impreza

Przypomnijmy, że Polacy bronią srebrnych medali MŚ, które zdobyli podczas ostatniej tego typu imprezy, organizowanej w Polsce i Słowenii. Złoto trafiło wówczas w ręce Włochów, którzy w katowickim Spodku pokonali współgospodarzy 3:1. Brązowe medale trafiły w ręce Brazylijczyków, którzy ograli 3:1 Słowenię.

Warto również dodać, że międzynarodowa organizacja po raz pierwszy w historii powiększyła liczbę reprezentacji biorących udział w turnieju głównym aż do 32 drużyn.

MŚ 2024 siatkarzy: Z kim zmierzy się reprezentacja Polski?

Ze względu na rozstawienie było wiadomo już przed losowaniem, że Polacy unikną grupowego grania z mistrzami i brązowymi medalistami olimpijskimi, Francuzami i Amerykanami, broniącymi tytułu MŚ 2022 Włochami czy niewygodnymi w rywalizacji Słoweńcami.

Wicemistrzowie olimpijscy trafili do grupy B, w której zagrają z: Rumunią, Katarem oraz z najmocniejszego koszyka – Holandia. Trzeba zatem otwarcie napisać, że to korzystne losowanie dla drużyny trenera Nikoli Grbicia. Holendrzy, nawet jeśli w wysokiej formie, zdecydowanie są w zasięgu polskiego zespołu. Rywalizacja z mocniejszymi rozpocznie się po fazie grupowej, jak to zazwyczaj bywa, kiedy w turnieju bierze udział tak duża liczba reprezentacji.

Wydaje się jednak, że Filipiny zadbają o odpowiednią oprawę widowisk. Siatkówka jest w tym miejscu świata zdecydowanie na fali wznoszącej.

Turniej na Filipinach rozgrywany będzie od 12 do 28 września 2025 roku.

W historii startów MŚ polscy siatkarze zdobyli pięć medali. Trzy złote (1974, 2014 i 2018) oraz dwa srebrne (2006 i 2022). Biało-Czerwoni dwukrotnie też pełnili funkcje organizatora imprezy rangi MŚ. Miało to miejsce w 2014 i 2022 roku. Kolejna okazja już za trzy lata. Wiadomo bowiem, że Polska będzie organizować MŚ 2027.

