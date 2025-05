Tomasz Fornal ujawnił plany na przyszłość. „To taka informacja tylko dla was”

W mediach społecznościowych, konkretniej na Instagramie, pojawiło się specjalnie nagranie od przyjmującego. Siatkarz, który jest jedną z największych gwiazd PlusLigi ostatnich lat, podczas Final Four Ligi Mistrzów rozegra swoje pożegnalne mecze w barwach klubu z Jastrzębia-Zdroju.

– Tak że tak. Sześć koszulek, sześć sezonów. Kurde, no… (śmiech). Nie jestem dobry w takich wypowiedziach. Ale trzeba was poinformować przed tym ostatnim, przynajmniej czuję taką potrzebę. Żebyście wy, jako kibice moi i klubu, wiedzieli, że ta Liga Mistrzów będzie ostatnia, jaką rozegram w Jastrzębskim Węglu. Pewna historia będzie się kończyć po tym turnieju, wydaje mi się, że na podsumowania jeszcze przyjdzie czas. Ale to taka informacja tylko dla was. Trzymajcie za nas kciuki w ostatnim meczu. Ja, jak i cała drużyna, zrobimy wszystko, żeby zakończyć to jak w pięknej bajce, pięknym filmie. I żebyśmy wszyscy się cieszyli ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Tak że tyle. Podsumujemy sobie to jeszcze później. Na ten moment to wszystko. W takich wypowiedziach nie jestem jakiś dobry, ale po prostu mówię to, co czuję. I wydaje mi się, że musicie wszyscy wiedzieć, że te ostatnie dni… ostatnie są i tyle (śmiech). Pozdrawiam was i całuję cieplutko, bajo – powiedział w specjalnym nagraniu Fornal, stojący w pustej hali JSW Jastrzębskiego Węgla.

Turniej FF Ligi Mistrzów odbędzie się w dniach 16-18 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Jastrzębianie w półfinale, w sobotę (tj. 17.05) zmierzą się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

