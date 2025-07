Magiczne miejsce dla polskiej siatkówki. Bałtycka aura robi swoje!

Jak to zazwyczaj w tego typu porównaniach bywa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kibice wywodzący się z Trójmiasta zapewne spojrzą z większym uśmiechem w stronę areny, która powstała w 2011 roku, akurat na granicy Gdańska i Sopotu. Co więcej, jej sąsiedztwo z Bałtykiem, to niespełna kilometr. A jak do morza blisko, to od razu inaczej człowiek spogląda na całokształt, zwłaszcza w okresie letnim.

Wyjątkowe miejsce dla polskiej siatkówki. Bałtyk na wyciągnięcie ręki

Na co dzień pod względem siatkarskim gospodarzem obiektu jest występujący w PlusLidze Trefl Gdańsk. Co ciekawe, w ostatnich latach przez klub przewinęło się mnóstwo dużych postaci związanych z polską siatkówką.

To właśnie w Trójmieście karierę kończył Mariusz Wlazły, czy w minionym sezonie (tj. 2024/25) Jakub Jarosz. Tutaj również na szerokie wody wypływał rozpoczynający swoją karierę trenerską – jako „jedynka” – Michał Winiarski.

Co więcej, właśnie w Ergo Arenie reprezentacja Polski sięgała po spore sukcesy, miały też miejsce ważne wydarzenia.

Tym największym było złoto VNL 2023, pierwsze w historii dla polskich siatkarzy – po wcześniejszym sukcesie w rozgrywkach „starszej siostry”, Ligi Światowej z 2012 roku.

Oddajmy głos jednemu z głównych bohaterów tamtych złotych chwil, Aleksandrowi Śliwce. Dwa lata temu kapitan drużyny, pod nieobecność na boisku Bartosza Kurka.

– Myślę, że sam Gdańsk, całe Trójmiasto – to są takie miejsca, w których wielu z nas lubi przebywać. Ze względu na Bałtyk, na ten szczególny mikroklimat. Pojawiło się nawet słońce, cóż, oby utrzymało się jak najdłużej (śmiech). Lubimy tutaj być. Ergo Arena też jest bardzo przyjemną halą do grania. Poza tym grając tutaj zawsze mamy biało-czerwone trybuny wypełnione kibicami. To jest dodatkowy faktor, że gra się tu dobrze. Myślę, że też te wspomnienia z wygranego VNL przed dwoma laty, wzmacniają dodatkowo te pozytywne uczucia. Niezwykle wszyscy cieszymy się, że zagramy po raz kolejny turniej właśnie w Ergo Arenie. To szczególne miejsce – przyznał w rozmowie dla „Wprost” jeszcze przed nieszczęśliwą kontuzją przyjmujący reprezentacji.

W podobnym tonie wypowiadał się jeszcze w trakcie sezonu ligowego Wilfredo Leon. Lider reprezentacji do Ergo Areny przyjeżdżał jeszcze jako młody chłopak, reprezentując barwy Kuby. Tutaj też na żywo poznał swoją przyszłą żonę Małgorzatę, podczas finału Ligi Światowej w 2011 roku. Aż w końcu rok 2019 i pierwsze poważne wyzwanie Leona w polskich barwach, mianowicie wygrany w cuglach turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio. Co tu kryć, siatkarz w Ergo Arenie czuje się wyjątkowo dobrze.

O czym otwarcie mówił w trakcie rozmowy dla „Wprost” w długim, wyczerpującym wywiadzie – już jako zawodnik Bogdanki LUK Lublin.

Ergo Arena dla siatkówki to niesamowite miejsce. Widać od razu, że wystarczy wyjść na boisko i każdy się czuje trochę lepiej, już na starcie. Trochę gorzej, że dobrze się tam gra nie tylko drużynie, w której jestem, ale przeciwnikom również.

Czyli co, efekt sąsiadującego Bałtyku! Może przez morze?

Wcale bym tego nie wykluczał! To jest naprawdę fajny obiekt. Nie ma problemu ze światłami, Trybuna nie jest ani za daleko, ani za blisko. Frekwencyjnie też jest idealnie, ponad 10 tysięcy pojemności, optymalnie na duże, siatkarskie wydarzenia.

Nie da się też zapomnieć, tam był ten pierwszy krok, który zrobiłem w Polsce.

Niezależnie zatem od katowickiej magii Spodka, trzeba oddać Ergo Arenie, że ma w sobie coś niepowtarzalnego. A ludzie, którzy często prosto z plaży przychodzą na mecz reprezentacji, cieszą się z tego, że tu są. Tworząc niepowtarzalną atmosferę na trybunach.

twitter

Turniej VNL 2025 w Ergo Arenie. Kiedy i z kim zagrają polscy siatkarze?

Reprezentacja Polski w Ergo Arenie rozegra jeszcze dwa mecze.

W sobotę (tj. 19 lipca) zmierzy się z Bułgarią (g. 17:00), a w niedzielę, na zamknięcie zmagań w Trójmieście, starcie z mistrzami olimpijskimi – Francuzami (20:30). W tym drugim przypadku będzie to swoisty rewanż za finał IO 2024, zachowując wszelkie proporcje powagi Ligi Narodów.

Wszystkie mecze turniejów VNL 2025 siatkarzy w trójmiejskiej Ergo Arenie są i będą pokazywane na kanałach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje w wersji internetowej można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Bułgarzy doprowadzili Polaków do łez. Koszmarny mecz w Ergo ArenieCzytaj też:

Oto lider siatkarskiej reprezentacji Polski. Odpłaca trenerowi za zaufanie