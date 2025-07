Reprezentacja Polski zagra o marzenia. Siatkarskie święto w Atlas Arenie!

Dopiero co emocjonowaliśmy się tym, co działo się podczas turnieju VNL w trójmiejskiej Ergo Arenie, za sprawą reprezentacji Polski siatkarzy. Panowie grali w kratkę, zaliczając dwa zwycięstwa i dwie porażki. Co jednak najistotniejsze, awansowali do turnieju finałowego Ligi Narodów, a na deser ograli 3:2 mistrzów olimpijskich Francuzów.

Liga Narodów: Reprezentacja Polski siatkarek wygra w Atlas Arenie?

Panowie Final Eight VNL zaliczą w kolejnym tygodniu, a miejscem rozgrywek będzie Ningbo Beilun w Chinach. W przypadku pań, miano miasta-gospodarza decydujących zmagań przypadło Łodzi. W Atlas Arenie ponownie będzie można oglądać siatkówkę na najwyższym poziomie. Warto bowiem przypomnieć, że w maju łódzki obiekt gościł Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. Wówczas do finału dotarł zespół Aluronu CMC Warty Zawiercie (ostatecznie srebro), a z brązem zmagania zakończyła drużyna JSW Jastrzębskiego Węgla.

Łódź to również pozytywne wspomnienia dla drużyny trenera Stefano Lavariniego. To właśnie w Atlas Arenie Polki zapewniły sobie awans na ubiegłoroczne igrzyska olimpijskie. Co do Ligi Narodów, polskie siatkarki w ostatnich dwóch edycjach kończyły zmagania na najniższym stopniu podium.

Jak będzie w edycji 2025? Biało-czerwone rozpoczną od ćwierćfinału z Chinkami. Co ciekawe, z tymi rywalkami Polki mierzyły się w… ostatnią sobotę. W Radomiu gospodynie wygrały 3:1 i z pewnością zespół trenera Lavariniego nie miałby nic przeciwko, żeby ten scenariusz powtórzył się również w środowy wieczór w Łodzi.

Turniej finałowy VNL 2025 siatkarek (Łódź 23-27 lipca)

Środa (23 lipca)

Włochy – USA (g. 16:30)



Polska – Chiny (20:00)

Czwartek (24 lipca)

Japonia – Turcja (16:30)



Brazylia – Niemcy (20:00)

Sobota (26 lipca)

Półfinał nr 1 (16:00)



Półfinał nr 2 (20:00)

Niedziela (27 lipca)

Mecz o III miejsce (16:00)



Finał (20:00)

Wszystkie mecze turnieju finałowego VNL 2025 siatkarek będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze reprezentacji Polski znajdą się w ramówce otwartego kanału Polsatu. Internetowo transmisje znajdą się na platformie Polsat Box Go.

