Wracają na salony mistrzostw świata! Czy zagrają w finale z Polakami?

Wygląda na to, że konsekwentna praca, która odbywa się w szeregach siatkarskiej reprezentacji Bułgarii panów, przynosi coraz lepsze rezultaty. Bułgarska siatkówka mężczyzn ma bowiem spore tradycje, na czele z wicemistrzostwem olimpijskim z 1980 roku. Teraz, po 15 latach przerwy, Bułgarzy ponownie znaleźli się w gronie ośmiu najlepszych drużyn mistrzostw świata.

MŚ: Bułgaria lepsza od Portugalii. Bracia Nikołow znów zaczarowali

Mało kto pamięta, że jeszcze w XXI wieku reprezentacja Polski spotkała się z Bułgarią w grze o finał MŚ. Był to turniej rozgrywany w 2006 roku, w Japonii, a ostatecznie Polacy uporali się z bułgarskim rywalem, przegrywając dopiero w grze o złoto z Brazylią.

Dla Bułgarii tamten turniej był ostatnim, kiedy dotarli do strefy medalowej. Bułgaria ostatecznie sięgnęła po brązowe medale. W 2009 roku ten sukces Bułgarzy powtórzyli również na mistrzostwach Europy. Wkrótce przyszły jednak czasy kryzysu. Nie pomógł nawet turniej MŚ organizowany u siebie (wspólnie z Włochami). Rozgrywki z 2018 roku wygrali Polacy (tym razem lepsi w finale od Brazylii), a Bułgarzy zakończyli granie na miejscach 9-12. Jeszcze gorzej było w 2022 roku, wówczas były to miejsce numer 20.

Od 2023 roku zespół prowadzi jednak Gianlorenzo Blengini. Włoski szkoleniowiec, który w latach 2015-21 prowadził reprezentację Italii, sięgnął z nią m.in. po srebrny medal turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro (2016). Blengini dostał poważne zadanie do wykonania, mianowicie awans na igrzyska w Los Angeles (2028). Bułgarzy nie brali udziału w olimpijskiej rywalizacji od 2012 roku. W Londynie zajęli wówczas 4. miejsce.

Kto wie, być może przełomowym turniejem będą MŚ 2025. Bułgarzy po wygraniu wszystkich trzech meczów fazie grupowej, kolejno: z Niemcami 3:0, Słowenią 3:2 i Chile 3:0, w poniedziałek (tj. 22 września) ograli 3:0 Portugalię w 1/8 finału.

twitter

Świetnie, po raz kolejny, pokazał się duet Aleksandar i Simeon Nikołow. Pierwszy jest przyjmującym, drugi rozgrywającym. Obaj potrafią zaczarować na boisku. To dwójka niekwestionowanych liderów zespołu Blenginiego. Aleksandar przeciwko Portugalii zdobył 19 punktów – a mowa tylko o trzysetowym starciu. Simeon popisywał się za to choćby takimi, niezwykle efektownymi akcjami.

twitter

Są jednak również inni reprezentanci, tacy jak np. Aleks Grozdanow, kapitan zespołu, solidny środkowy grający na co dzień w barwach Bogdanki LUK Lublin – czyli mistrza Polski. Wydaje się, że trener Blengini zbudował ciekawą drużynę, która ma przed sobą naprawdę interesująca przyszłość.

Czy Bułgarzy są w stanie sięgnąć po medal MŚ? Z pewnością istotne jest to, że Bułgaria uniknie w swojej części drabinki zarówno Polaków, jak i Włochów. A mając taką perspektywę, a przy okazji wcześniej wyeliminowanych np. Francuzów i Japończyków, wcale nie jest wykluczone, że Bułgarzy np. powtórzą wynik z 2006 roku, czyli brąz MŚ. Wielkim zaskoczeniem nie byłby nawet udział w finale, choć to już zdecydowanie optymistyczna wersja, zakładająca równą formę wspomnianych braci oraz reszty zespołu. A jak wiadomo, młodość ma swoje prawa i nie zawsze argumentem jest w niej powtarzalność, zwłaszcza w momencie narastającej, turniejowej presji.

twitter

Z drugiej strony, gdyby faktycznie doszło do finału w wykonaniu Bułgarów, wcale nie jest wykluczony scenariusz z meczem przeciwko Polakom (przy założeniu pozytywnego scenariusza również dla polskiej drużyny). A to by była z pewnością siatkarska uczta i ciekawe starcie co najmniej kilku pokoleń pod siatką.

Najpierw jednak ćwierćfinały, a tam na Bułgarię czekać będą Amerykanie.

Imponujący bilans reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ. Worek medali!

W klasyfikacji medalowej wszech czasów, spoglądając na mistrzostwa świata, polscy siatkarze zajmują czwarte miejsce. Polska sięgnęła po trzy złote medale (1974, 2014, 2018) i dwa srebrne krążki (2006, 2022).

Jak widać, poza pamiętnym sukcesem drużyny Huberta Wagnera – późniejszych mistrzów olimpijskich (1976) – na podium w imprezach rangi MŚ stawali w XXI wieku. Ostatnie lata są wyjątkowo udane, od 2014 roku nie zdarzyło się, żeby Polaków zabrakło w finale imprezy. Dodatkowo warto zauważyć, że odkąd zespół trenuje pod batutą Nikoli Grbicia, Polacy z najważniejszych wydarzeń za każdym razem wracają z medalem. Ostatni przykład? Złota Liga Narodów 2025, gdzie w turnieju finałowym w Chinach polscy siatkarze nie przegrali ani jednego seta w żadnym z trzech spotkań.

Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku reprezentacji Polski siatkarzy, mowa o: liderach rankingu światowego FIVB, aktualnych mistrzach Europy (2023), wicemistrzach świata (2022) i wicemistrzach olimpijskich (2024). To naprawdę wyjątkowe czasy dla męskiej siatkówki w Polsce. A co również godne podkreślenia, całościowo zaczęło się od… mistrzostw świata w 2006 roku. Wówczas to zespół prowadzony przez Raula Lozano postanowił przypomnieć się światu, wdrapując się na podium imprezy z najwyższej reprezentacyjnej półki. Był to pierwszy medal MŚ od czasów Wagnera.

Czytaj też:

Zmiana godziny meczu reprezentacji Polski. Zapowiada się ciężki bój!Czytaj też:

Iga Świątek blisko czegoś wielkiego. Nie wszyscy zwracają na to uwagę