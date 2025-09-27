Sebastian Świderski o przyszłości Nikoli Grbicia. Prezes PZPS podjął decyzję

Wicemistrzostwo olimpijskie (2024), mistrzostwo Europy (2023), wicemistrzostwo świata (2022), czy dwa zwycięstwa w Lidze Narodów (2023 i 2025). To tylko niektóre z sukcesów reprezentacji Polski siatkarzy pod okiem trenera Nikoli Grbicia. Serb to z pewnością jeden z najlepszych specjalistów w swoim fachu.

Sebastian Świderski o współpracy i przyszłości Nikoli Grbicia w Polsce

Głos w kontekście współpracy z trenerem Grbiciem zabrał jego szef, czyli Sebastian Świderski – prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Obaj panowie współpracowali razem za czasów pracy w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Wówczas również z sukcesami, sięgając m.in. po wygraną w Lidze Mistrzów (2021).

Trener Grbić ma obecnie kontrakt obowiązujący do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Czyli mowa o perspektywie umowy do połowy 2028 roku.

– Mamy podpisaną umowę z Nikolą i będziemy ją realizować, bez względu na to, co się będzie działo. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dać ludziom pracować, a nie robić zamieszanie. Nikola też trochę podporządkował się naszym może nie rygorom, ale wewnętrznym ustaleniom. Nie prowadzi żadnego klubu w Polsce, odpuścił też prowadzenie zespołu, chociażby we Włoszech. Chciał się skupić tylko na reprezentacji, na swojej rodzinie i zostało to przez nas zaakceptowane […] Więc będziemy współpracować na tyle długo, na ile będziemy mogli, a wyniki oczywiście... My jesteśmy takim krajem, że wszyscy chcemy oceniać i wszyscy oceniamy, bo wszyscy jesteśmy lekarzami, wszyscy jesteśmy trenerami, wszyscy wiemy najlepiej i w tym sensie to jest dla nas normalne. Natomiast będzie decydował zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale mam nadzieję, że nie będzie musiał i będziemy przywozić z następnych imprez, tak jak do tej pory, kolejne medale – powiedział prezes PZPS w rozmowie dla Interia.pl.

Imponujący bilans reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ. Worek medali!

W klasyfikacji medalowej wszech czasów, spoglądając na mistrzostwa świata, polscy siatkarze zajmują czwarte miejsce. Polska sięgnęła po trzy złote medale (1974, 2014, 2018) i dwa srebrne krążki (2006, 2022).

Jak widać, poza pamiętnym sukcesem drużyny Huberta Wagnera – późniejszych mistrzów olimpijskich (1976) – na podium w imprezach rangi MŚ stawali w XXI wieku. Ostatnie lata są wyjątkowo udane, od 2014 roku nie zdarzyło się, żeby Polaków zabrakło w finale imprezy. Dodatkowo warto zauważyć, że odkąd zespół trenuje pod batutą Nikoli Grbicia, Polacy z najważniejszych wydarzeń za każdym razem wracają z medalem. Ostatni przykład? Złota Liga Narodów 2025, gdzie w turnieju finałowym w Chinach polscy siatkarze nie przegrali ani jednego seta w żadnym z trzech spotkań.

Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku reprezentacji Polski siatkarzy, mowa o: liderach rankingu światowego FIVB, aktualnych mistrzach Europy (2023), wicemistrzach świata (2022) i wicemistrzach olimpijskich (2024). To naprawdę wyjątkowe czasy dla męskiej siatkówki w Polsce. A co również godne podkreślenia, całościowo zaczęło się od… mistrzostw świata w 2006 roku. Wówczas to zespół prowadzony przez Raula Lozano postanowił przypomnieć się światu, wdrapując się na podium imprezy z najwyższej reprezentacyjnej półki. Był to pierwszy medal MŚ od czasów Wagnera.

