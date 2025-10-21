Magik w PlusLidze zaczaruje sezon? Hitowe starcie w wyjątkowym mieście

Właśnie rozpoczął się nowy sezon siatkarskiej PlusLigi. W pierwszym meczu kampanii 2025/26 Energa Trefl Gdańsk okazała się lepsza od Barkomu Każany Lwów. O zwycięstwie gospodarzy ostatecznie zadecydował tie-break, choć drużyna z Ukrainy prowadziła już 1:0 i 2:1 w setach. MVP został wybrany przyjmujący Energi Trefla Tobias Brand. Na mecz obecni byli m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski oraz selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić.

PlusLiga: Hit w Częstochowie. Czy Luciano De Cecco ogra mistrza Polski?

Spoglądając na terminarz gier 1. kolejki PlusLigi, dwa spotkania zapowiadają się szczególnie ciekawie. Mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Aluron CMC Warta Zawiercie, to spotkanie, które zostało jednak przełożone na 29 października. Wcześniej odbędzie się drugi z hitów inauguracyjnej serii gier, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa podejmie mistrzów Polski, czyli Bogdankę LUK Lublin.

O klasie najlepszej drużyny poprzedniego sezonu oraz zwycięzcy Pucharu Challenge nie trzeba nikogo przekonywać. Zespół będzie dowodzony przez nowego trenera, świetnie w Polsce znanego. Do PlusLigi powraca bowiem Stephane Antiga, francuski specjalista od dużych wyników. Najlepszy przykład? Złoty medal MŚ 2014 w roli selekcjonera kadry Polski. A do tego w poprzedniej kampanii (tj. 2024/25) sięgnął po złoto w Tauron Lidze, udowadniając, że w Rzeszowie również potrafi sięgnąć po mistrzowski tytuł. Tyle tylko, że w wydaniu kobiecym, po wielu latach oczekiwania.

Po stronie gości z Lublina z pewnością będzie można zaobserwować takie postaci, jak choćby reprezentacyjne trio: rozgrywający Marcin Komenda, atakujący Kewin Sasak czy przyjmujący Wilfredo Leon. Ten ostatni może jeszcze nie być gotowy na granie od deski do deski, w końcu dołączył do zespołu najpóźniej spośród wszystkich, po wyczerpującym graniu na MŚ 2025. Bogdanka LUK będzie faworytem środowego starcia.

Pod Jasną Górą zaczarować może jednak Luciano De Cecco. Najgłośniejsze nazwisko po stronie zysków, patrząc na transfery do PlusLigi przed startem kampanii 2025/26. Argentyńczyk to wirtuoz wśród rozgrywających, uwielbiany na całym świecie, a dodatkowo będący jednostką, której nie sposób nie lubić. Kto wie, może do właśnie De Cecco okaże się strzałem w dziesiątkę, patrząc na ruchy personalne wykonywane przez klub z Częstochowy. Nie ma zresztą przypadku w tym, że prezesem Norwida jest Łukasz Żygadło, były świetny rozgrywający, m.in. eks-reprezentant Polski. „Ziomek” w minionym sezonie… wrócił zresztą z konieczności na boisko, kiedy częstochowska drużyna cierpiała na brak zdrowych rozgrywających w kadrze. I trzeba przyznać, wówczas jeszcze jako dyrektor sportowy, Żygadło w roli czynnego zawodnika – pokazał się z dobrej strony.

Dlaczego warto spoglądać na De Cecco? Wydaje się, że jest to siatkarz, który widział już praktycznie wszystko w światowej siatkówce. Grając wiele lat we Włoszech, w przeszłości również w Rosji, teraz przyszedł czas na spore wyzwanie w Polsce. Klub z Częstochowy był – obok Bogdanki LUK – sporą niespodzianką w rozgrywkach. Ostatecznie skończyło się na fazie play-off, gdzie częstochowianie nie zdołali wyeliminować ówczesnych mistrzów Polski z Jastrzębia-Zdroju. Teraz jednak poprzeczka będzie zawieszona wysoko, spoglądając na nastroje siatkarskie – zwłaszcza w tak szczególnym mieście dla tego sportu – jakim bez wątpienia jest Częstochowa.

Mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Bogdanka LUK Lublin już w najbliższą środę (tj. 22 października) o godzinie 20:30. Starcie będzie pokazywane na antenie Polsatu Sport 1, internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

