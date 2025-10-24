Grał w Rosji w trakcie wojny, trafi do Polski? Kontrowersyjna gwiazda

Amerykański siatkarz w maju 2025 skończył 32 lata. Jak na rozgrywającego, to ciągle bardzo dobry czas, żeby rzucać sobie nowe wyzwania. Micah Christenson na razie postanowił powrócić do ligi włoskiej, konkretniej do Werony.

PlusLiga: Micah Christenson trafi do Polski? Komplementy Amerykanina

Pochodzący z Honolulu siatkarz w latach 2021-25 występował w barwach Zenitu Kazań. Klubu, który od ponad dekady jest finansowym gigantem, ściągając również do siebie wielkie gwiazdy. Choć akurat występy w lidze rosyjskiej, od wybuchu wojny w Ukrainie – w lutym 2022 roku – mogą wzbudzać uzasadnione kontrowersje. Wiele znanych, zagranicznych postaci ze świata siatkówki, nie zdecydowało się na grę w Rosji, wykazując tym samym świadomość i wyczucie sytuacji.

W przypadku Christensona było inaczej. Reprezentant USA ma jednak do tego prawo, nie będąc jedynym takim przykładem. Choć z pewnością gra w lidze rosyjskiej dotyczy od kilku lat zdecydowanej mniejszości czołowych siatkarzy świata.

Czy Christenson zamierza spróbować gry w PlusLidze? Okazuje się, że Amerykanin nie wyklucza takiego scenariusza.

– Zawsze świetnie jest grać w siatkówkę właśnie w Polsce. Można być pewnym, że na trybunach zasiądzie sporo kibiców, nawet gdy nie gra ich ulubiona drużyna. Zawsze jesteśmy im za to wdzięczni. Poza tym fajnie jest móc zmierzyć się z polskimi drużynami, z którymi nie mamy styczności na co dzień. W Polsce mam wielu znajomych, którzy tutaj grają, natomiast ja sam dla frajdy śledzę zmagania PlusLigi. Oglądam dużo spotkań […] To wspaniała liga z wieloma kapitalnymi drużynami. Byłoby zatem ciekawe rozważyć opcję, aby tutaj trafić i doświadczyć możliwości gry w Polsce – przyznał Christenson w rozmowie dla polsatsport.pl.

W ostatnim czasie do Polski trafił inny, bardzo znany rozgrywający, czyli Luciano De Cecco. Christenson zapewne też znalazłby chętnych w kontekście zatrudnienia, ale istotnym czynnikiem byłby zapewne pieniądze oraz odbiór takiego ruchu.

Zwłaszcza w kontekście rzeczonego grania w Rosji, niezależnie od sytuacji geopolitycznej i agresji, którą wojska kierowane przez Władimira Putina, wyprowadziły na terenie Ukrainy.

