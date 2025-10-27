Kamil Semeniuk zaczarował we Włoszech. Ręce same składały się do oklasków

W trakcie sezonu reprezentacyjnego wielokrotnie podkreślaliśmy, że przyjmujący na co dzień grający na Półwyspie Apenińskim, jest w bardzo dobrej formie. Kamil Semeniuk udowadniał to zresztą zdecydowanie wcześniej, nieprzypadkowo Sir Susa Scai Perugia sięgnęła po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, wygrywając turniej finałowy w Atlas Arenie.

Kamil Semeniuk z nagrodą MVP meczu. Hit dla Sir Susa Scai Perugia!

Jak widać, mający 29 lat przyjmujący nie zamierza zwalniać tempa. Tym razem nad grą Polaka można się rozpływać w kontekście hitu ligi włoskiej. Sir Susa Scai Perugia kontra Cucine Lube Civitanova, to niemal gwarancja wielkich emocji i siatkówki na naprawdę wysokim poziomie. Dwie włoskie marki, które wielokrotnie dzieliły i rządziły również w międzynarodowym wydaniu, tj. w europejskich pucharach, ostatecznie podzieliły się punktami. Wygrali ci pierwsi, rozstrzygając na swoją korzyść tie-breaka.

W piątej partii Semeniuk dostał łącznie siedem piłek, kończąc pięć z nich. Co tu kryć, w momentach decydujących gra się do najpewniejszych, a grający w podstawowym składzie polski siatkarz, z pewnością jest fundamentem sukcesów klubu z Perugii.

Łącznie w starciu z Lube polski przyjmujący zdobył solidne 13 punktów. 12 bezpośrednio z ataku (41 proc. skuteczności), do tego jeden as serwisowy. Przyjęcie? 45 proc. pozytywnego oraz 35 perfekcyjnego, więc również bardzo dobrze.

Liderem zespołu w ofensywie był dodatkowo Wassim Ben Tara. Tunezyjski siatkarz mający polskie korzenie oraz obywatelstwo, dodatkowo wykazujący chęć występów w reprezentacji Polski. Choć problemem jest tu tunezyjska federacja i brak pozytywnego nastawienia do zmiany reprezentacyjnych barw, bez którego trudno jest przebrnąć przez późniejszą weryfikację ze strony władz światowej federacji FIVB.

Ben Tara po przeprowadzce z PlusLigi (bronił barw Stali Nysa) na Półwysep Apeniński, jest również ważnym elementem układanki w zespole trenera Angelo Lorenzettiego.

A Semeniuk? Jeśli nadal będzie tak solidny, należy się spodziewać, że to może być kolejny bardzo owocny sezon dla pochodzącego z Kędzierzyna-Koźla siatkarza.

