Tak wyglądały zgrupowania Polaków. Były kapitan zdradził sekrety reprezentacji

Marcin Możdżonek wrócił wspomnieniami do czasów gry w reprezentacji Polski. W rozmowie z Kanałem Sejmowym opowiedział m.in. o atmosferze w drużynie i swojej pasji do myślistwa. Były kapitan polskiej kadry zapewnił, że polityczne różnice nigdy nie wpływały na relacje między zawodnikami.

Były siatkarz zaznaczył, że polityka nigdy nie była wśród kadrowiczów tematem zakazanym. – O polityce rozmawialiśmy, ale nie tak często, jakby się mogło wydawać. Był to po prostu jeden z wielu tematów życiowych. W reprezentacji, jak w każdej grupie społecznej, byli ludzie o różnych poglądach i wrażliwości, także politycznej. Ale nigdy polityka nie była zarzewiem żadnych konfliktów. Stawaliśmy zawsze ponad to – zapewnił.

Marcin Możdżonek nie ukrywa, że od lat jest zapalonym myśliwym. Jak wspominał, zamiłowanie do łowiectwa towarzyszyło mu także w czasach aktywnej kariery sportowej i nie stanowiło tajemnicy dla kolegów z reprezentacji.

- Wszyscy wiedzieli i nikt nie miał z tym problemu. Powiem więcej. Podczas zgrupowań w Spale zdarzyło mi się kilka razy wyjść na polowanie. Raz nawet upolowałem dzika, którego potem wszyscy wspólnie zjedliśmy. Do dzisiaj wszyscy żyją, zadowoleni, silni, zdrowi – zaznaczył były kapitan polskiej kadry.

Były siatkarz przyznał, że „na przestrzeni tylko raz, w jednym z klubów, w których grał, trafił na kolegę, który deklarował się jako ekolog”. Nawet mimo upływu lat, nie szczędził słów krytyki pod jego adresem. – Miał wiedzę merytoryczną na żenująco niskim poziomie. Był zideologizowany, nie miał zielonego pojęcia o tym, o czym mówił – ocenił.

Możdżonek o meczach Polski z Rosją

W dalszej części rozmowy w Kanale Sejmowym Marcin Możdżonek został zapytany o mecze z reprezentacją Rosji, które zarówno dla kibiców, jak i samych zawodników, zawsze miały szczególne znaczenie. – Mecze z Rosjanami zawsze niosły ze sobą dodatkowy poziom emocji. Z kilku powodów: historycznych, ale też sportowych. Zawsze przyciągały uwagę kibiców, choćby ze względu na czasy Huberta Wagnera i jego drużynę, która toczyła z Rosjanami zacięte pojedynki, często wygrywając w tie-breakach – przypomniał.

Były kapitan dodał, że przez lata Rosjanie należeli do światowej siatkarskiej czołówki. – Najlepiej gra się przeciwko najlepszym, równorzędnym rywalom. Stąd te mecze były tak intensywne – powiedział.

Dopytywany, czy kontrowersyjne wypowiedzi niektórych siatkarzy pod adresem Polski i Polaków były dla zawodników dodatkową motywacją, były środkowy odpowiedział twierdząco. – My też wiedzieliśmy, co mamy robić. Nie potrzebowaliśmy dodatkowych prowokacji. Pamiętam jednak sytuację ze Spiridonowem, to był wielki skandal – wspominał.

Marcin Możdżonek zaznaczył, że również w rodzimej drużynie przyjmujący spotykał się krytyką. – Znakomita większość siatkarzy w drużynie rosyjskiej też go nie szanowała. To był taki odszczepieniec, który był raczej niegodny do reprezentowania kraju. Lubił prowokować. Wiele razy usłyszał od nas, ode mnie też, co o nim myślimy – podsumował.

