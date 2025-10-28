Tomasz Fornal pokazał wielką klasę. Zagraniczne zachwyty nad Polakiem

Przypomnijmy, że dla reprezentanta Polski to pierwszy zagraniczny wyjazd, biorąc pod uwagę karierę klubową. Tomasz Fornal w ostatnich latach zapracował na miano jednego z najlepszych siatkarzy na świecie. Były przyjmujący JSW Jastrzębskiego Węgla z klubem ze Śląska nie sięgnął tylko po końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Choć jastrzębianie dwukrotnie znaleźli się w grze o złoto, ale nie zdołali zgarnąć trofeum.

Tomasz Fornal błyszczy w Turcji. Polak znów najlepszy na boisku!

Reprezentant Polski w pierwszym oficjalnym meczu zdobył dla Ziraatu 13 punktów. Było to starcie o Superpuchar Turcji, w którym drużyna Fornala okazała się lepsza od Fenerbahce, w którym na co dzień występuje… inny, choć już były reprezentant – rozgrywający Fabian Drzyzga.

Po grze o Superpuchar te same drużyny zagrały również w 1. kolejce ligi tureckiej. Tak jak w przypadku pierwszego starcia, ponownie Ziraat pokazał swoją wyższość. Fornal zagrał jednak jeszcze lepiej, bo skończył mecz z dorobkiem 16 punktów. Wygrana 3:0 nad Fenerbahce wysłała w stronę konkurencji Ziraatu jasny sygnał – mistrzowie kraju zamierzają być wyjątkowo mocni w kampanii 2025/26.

W 2. kolejce ligi tureckiej obrońcy tytułu ponownie zwyciężyli. Tym razem skończyło się na 3:1 dla zespołu z Fornalem w składzie. Polski przyjmujący konsekwentnie, ponownie poprawił się o trzy oczka. W starciu o Superpuchar było 13, następnie 16 w debiucie ligowym, a przeciwko Gebze Belediyesporowi Fornal dołożył aż 19 punktów do ostatecznego sukcesu drużyny. Ziraat zwyciężył 3:1, dając się zaskoczyć jedynie w pierwszej odsłonie, którą gospodarze wygrali na przewagi 28:26.

W kolejnych partiach zespół Fornala wygrał bardzo przekonująco: do 15, 17 i 19. A sam Polak okazał się być wyróżniającą się postacią całego spotkania.

Spoglądając na media społecznościowe, polski siatkarz szybko stał się ulubieńcem kibiców. Wydaje się, że w Turcji już mają świadomość, kto trafił do ich ligi i jak wartościowa będzie to postać, również w walce Ziraatu w europejskich pucharach.

