Mistrzowie Polski rozbijają tym kolejnych rywali. Niesamowita siła w PlusLidze

Przed niedzielnym meczem Bogdanki LUK Lublin w Elblągu, można było się poważnie zastanawiać, czy mistrzowie kraju nie podzielą losu np. PGE Projektu Warszawa. Warszawianie właśnie w elbląskiej hali musieli uznać wyższość będących tam gospodarzami, siatkarzami Barkomu Każany Lwów. Jak się jednak okazało, tym razem lwowianie nie mieli tylu argumentów po swojej stronie, żeby wygrać coś więcej niż… jednego seta. Bogdanka pokazała, kto jest zespołem lepszym.

PlusLiga: Gigantyczna broń Bogdanki LUK Lublin. Kto ich powstrzyma?

Bohaterem meczu wygranego przez przyjezdnych z Lublina w czterech setach, był Aleks Grozdanov. Bułgarski środkowy zdobył 20 punktów, zaliczając rewelacyjny występ. Wicemistrz świata (2025) zaliczył sześć punktowych bloków oraz osiem wybloków, dodatkowo grając ze skutecznością 88 proc. w ataku (14 z 16 skończonych).

Nie sposób jednak pominąć tego, co mistrzowie Polski „wyprawiali” w polu serwisowym. Bogdanka LUK słynie z mocnych akcentów fizycznych, solidnej grze na tzw. „wysokiej piłce” (tj. po gorszym przyjęciu), ale też piekielnej sile ofensywnej. Ostatecznie w Elblągu skończyło się na 10 asach serwisowych całej drużyny.

Najwięcej, bo cztery, zanotował Wilfredo Leon. Jeden mniej zapisał po swojej stronie środkowy Bogdanki LUK Fynnian McCarthy. Dwa asy dorzucił Kewin Sasak, atakujący lubelskiej drużyny i reprezentant Polski. I do tego jeden autorstwa Daenana Gyimaha, również środkowego przyjezdnych.

To jednak nie jest jednak jednorazowa historia w kontekście Bogdanki LUK. Wystarczy spojrzeć w statystyki całej PlusLigi, żeby zrozumieć, o jakim fenomenie mowa. Co ciekawe, to nie Wilfredo Leon jest liderem w rankingu najlepiej zagrywających. Jest nim wspomniany, kanadyjski środkowy Fynnian McCarthy. Kanadyjczyk w ośmiu meczach zdobył 21 asów, Leon ma ich 17 w dorobku – również w ośmiu występach.

Obaj panowie zajmują pierwszej i drugie miejsce w rankingu najlepiej zagrywających w PlusLidze. Trzeci w klasyfikacji Moritz Karlitzek, siatkarz świetnie spisującego się Indykpolu AZS Olsztyn, ma 16 asów na koncie.

W czołowej dwudziestce PlusLigi rankingu zagrywających jest jeszcze jeden siatkarz Bogdanki LUK, również wspominany wcześniej Grozdanov. Bułgar w ośmiu meczach dorzucił „skromne” dziewięć bezpośrednich punktów z pola serwisowego.

