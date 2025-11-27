Reprezentant Polski wygrał z koszmarną kontuzją. Właśnie ogłoszono transfer

Tak można wnioskować za sprawą wieści, które dla siatkarskich kibiców w czwartek (tj. 27 listopada) miał Halkbank Ankara. Turecki klub w mediach społecznościowych ogłosił, że Aleksander Śliwka oficjalnie dołącza do drużyny, stając się ciekawym wzmocnieniem – być może jeszcze w perspektywie sezonu 2025/26.

Aleksander Śliwka znalazł nowy klub. Siatkarz walczył z poważną kontuzją

Przypomnijmy, że przyjmujący po klubowym wyjeździe do Japonii, gdzie reprezentował szeregi Suntory Sunbirds Osaka, zdecydował się na powrót do Europy. Śliwka w Japonii zaliczył tylko jeden sezon, dodajmy, to był pierwszy zagraniczny wyjazd etatowego reprezentanta poza PlusLigę. Przyjmujący nie wrócił jednak do krajowych rozgrywek, a w transferowych plotkach najczęściej wskazywano, że Polak zagra w Turcji.

Tak się ostatecznie faktycznie stało, choć na oficjalne ogłoszenie trzeba było trochę poczekać. Halkbank Ankara zyskał mającego 30 lat zawodnika, z bardzo dużym doświadczeniem klubowym i reprezentacyjnym. Problem jednak w tym, że nie do końca było wiadomo, co ze zdrowiem Śliwki. Pierwszej informacje dotyczące jego zwichniętej stopy wskazywały nawet skrajne scenariusze, związane z koniecznością bardzo długiej przerwy – a nawet przedwczesnego zakończenia kariery.

Szczęście w nieszczęściu, siatkarz zdołał jednak konsekwentnie zrealizować plan rehabilitacyjny (plus wcześniej udana operacja), ażeby na koniec listopada 2025, móc pojawić się oficjalnie w szeregach Halkbanku. Klub z Ankary zapewne będzie konsekwentnie wprowadzał Polaka do przygotowań, mających na celu jego powrót do treningów, a ostatecznie – tak wyczekiwanego grania. Ostatni raz miało to bowiem miejsce jeszcze w sezonie reprezentacyjnym, a feralna kontuzja nadeszła tuż przed rozpoczęciem turnieju VNL 2025 w Trójmieście.

Warto zauważyć, że oprócz Śliwki – w Turcji bardzo dobrze radzi sobie Tomasz Fornal. Dla byłego gwiazdora PlusLigi i JSW Jastrzębskiego Węgla, zakontraktowanie przez Ziraat Bankasi Ankara, to również premierowy rozbrat z krajowym podwórkiem. Fornal w nowych realiach błyszczy jednak podobnie, jak miało to miejsce w polskich barwach.

