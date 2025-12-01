Kibice reprezentacji Polski nie obejrzą meczu. Bilety na hit właśnie się wyprzedały!

Nie jest to zresztą żadna niespodzianka. Reprezentacja Polski siatkarzy regularnie melduje się na podiach najważniejszych imprez. Dość napisać, że trener Nikola Grbić, odkąd rozpoczął pracę z drużyną narodową – czyli na starcie 2022 roku – za każdym podejściem do dużego, sportowego wydarzenia, kończy z medalem na szyi.

Szaleństwo na punkcie polskich siatkarzy. Złe wieści dla kibiców reprezentacji

Okazuje się, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się przyszłoroczny czempionat Starego Kontynentu. Co do tego, czy w każdym meczu będą pełne trybuny, to tego raczej nie należy się spodziewać – wspominając, chociażby imprezy z niedalekiej przyszłości. Wiadomo na pewno, że gospodarzami będą: Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy.

Ciekawa informacja pojawiła się w kontekście meczu gospodarzy, wicemistrzów świata, w starciu z mistrzami Europy (2023), czyli Polakami. Okazuje się, że zaledwie w ciągu kilkunastu godzin… wyprzedały się wszystkie wejściówki na to starcie.

„Rozpoczęliśmy sprzedaż 7 listopada i już pierwszego dnia rozeszło się 11 tysięcy wejściówek, wliczając w to pakiety, obejmujące kilka spotkań jednej drużyny. Aktualnie nie ma już biletów na mecz Bułgaria – Polska, bo limit, który mieliśmy, szybko się wyczerpał” – przekazał Lubomir Ganew, prezes Bułgarskiej Federacji Piłki Siatkowej (BVF), cytowany na stronie internetowej Polsatu Sport.

Dodatkowo prezes Ganew przyznał, że niewykluczone jest, że do sprzedaży już w 2026 roku (dwa miesiące przed turniejem) trafi jeszcze minimalna pula wejściówek na hitowe starcie gospodarzy z obrońcami tytułu. Może to był jednak kwestia maksymalnie 150 wejściówek, więc szanse na zdobycie jakiejkolwiek, są naprawdę minimalne.

Turniej ME 2026 zaplanowano od 9 do 26 września. Mecz Bułgaria – Polska odbędzie się za to 16.09. Polacy w grupie, poza rywalizacją z wicemistrzami świata (2025), zmierzą się z Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą.

