Wilfredo Leon wziął sprawy w swoje ręce. Wyjątkowy ukłon w stronę kibiców

Na ostatniej prostej przed turniejem finałowym Tauron Pucharu Polski w grze pozostały dwa zespoły spoza PlusLigi. Były to pierwszoligowe: BBTS Bielsko-Biała oraz Stal Nysa. O tej drugiej pisaliśmy w kontekście starcia pucharowego w 1/8 finału, gdzie drużyna trenera Marka Lebedewa wyeliminowała rewelacyjnego drugoligowca z Dolnego Śląska.

Co ciekawe, na początku stycznia 2026 roku Stal Nysa będzie obchodzić równo 30 lat od zdobycia… siatkarskiego Pucharu Polski. W Hali Nysa przy okazji starcia z mistrzami Polski – Bogdanką LUK Lublin – można było zresztą zobaczyć na żywo rzeczone trofeum.

Obecnie jednak to klub z Lublina jest dużo wyżej notowany, a Stal próbuje jak najszybciej wrócić do PlusLigi, po sensacyjnym spadku w minionej kampanii (tj. 2024/25). Jak wyglądało bezpośrednie starcie czołowego zespołu zaplecza elity z krajowym liderem? Trzeba przyznać, że gospodarze mocno postawili się faworytowi. Bogdanka LUK straciła nawet seta w Nysie, a kto wie, co wydarzyłoby się, gdyby po stronie gości zabrakło Wilfredo Leona. Świetny siatkarz nie po raz pierwszy udowodnił jednak, że jest wciąż światową czołówką – a jego posiadanie – to dla Bogdanki LUK ogromna wartość.

Leon został wyróżniony nagrodą MVP spotkania. Mecz zakończył z 23 punktami na koncie. Przyjmował najwięcej, bo aż 27 razy, z bardzo solidną skutecznością na poziomie 48 proc., do tego w ataku 46 proc. I znak rozpoznawczy, czyli zagrywka. Tutaj mieliśmy do czynienia z prawdziwym Wilfredo Leon show. Reprezentant Polski zdobył bezpośrednio aż osiem punktów z pola serwisowego. A należy pamiętać, że nawet jeśli piłka nie trafiała prosto w pole gry, to serwis Leona i tak siał spustoszenie i odrzucał przeciwnika od siatki, utrudniając wykonanie poszczególnych ataków.

MVP mecz zakończył zresztą starcie świetną serią zagrywek po której… z uznaniem podziękował licznie zgromadzonej publiczności. Trzeba bowiem podkreślić, że atmosfera w Hali Nysa była więcej niż na poziomie PlusLigi. Widać, że w tym ośrodku naprawdę żyją siatkówką, zresztą, to akurat niezmienne obrazki w tym mieście od lat.

Tauron Puchar Polski. Gdzie i kiedy turniej finałowy siatkarzy?

A kto zagra w półfinałach Tauron Pucharu Polski? Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 10-11 stycznia, ponownie w Krakowie, konkretnie w Tauron Arenie.

W pierwszym półfinale zmierzą się Bogdanka LUK Lublin z Indykpolem AZS Olsztyn (sobota, g. 14:45). Druga para to PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (sobota, g. 18:00). Finał w niedzielę o g. 14:45.

Wiadomo już zatem na pewno, że krajowe trofeum będzie miało nowego zdobywcę – obrońców sprzed roku nie ma bowiem i tak właściwie nie było już w ćwierćfinałach. Mowa o JSW Jastrzębskim Węglu.

