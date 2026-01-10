Gigant przegrał do zera. Takiego scenariusza nikt nie przewidział

Przed rozpoczęciem drugiego z półfinałów było jasne, że na zwycięzcę czekają już mistrzowie Polski – Bogdanka LUK Lublin. Lubelski zespół musiał się sporo napocić, ale ostatecznie zwyciężył po tie-breaku z Indykpolem AZS Olsztyn.

Można było przewidywać, że podobny dystans – pod względem liczby setów – będzie czekał na kibiców w półfinale Asseco Resovii Rzeszów z PGE Projektem Warszawa. Ci drudzy okazali się jednak kończyć spotkanie na tarczy, wyjeżdżając z Krakowa do stolicy ze smutnym zerem po stronie zdobytych partii.

Tauron Puchar Polski: Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów w finale!

MVP drugiego z półfinałów został wybrany Marcin Janusz. Rozgrywający Asseco Resovii umiejętnie dowodził zespołem zwłaszcza w końcówkach setów, kiedy zespół z Rzeszowa wykazywał więcej spokoju i konsekwencji. Najlepiej punktującym zawodnikiem spotkania był Karol Butryn, autor 20 punktów. Ale swoje dołożyli również m.in. Artur Szalpuk (w przeszłości PGE Projekt) czy Klemen Cebulj.

W finale Asseco Resovia będzie miała szansę na zdobycie Pucharu Polski po raz pierwszy od... 1987 roku! Tak długa przerwa najlepiej pokazuje, jak nastawiony będzie podkarpacki zespół do sięgnięcia po trofeum. Z drugiej strony, Bogdanka LUK jeszcze nigdy w swojej historii nie zdobyła Pucharu Polski. Dojdzie zatem do zderzenia drużyn, które będą mieć sobie coś do udowodnienia.

Spoglądając na rywalizację w sezonie 2025/26, zespół z Rzeszowa zwyciężył w bezpośrednim starciu w Lublinie 3:2. Choć wydaje się, że mistrzowie Polski w ostatnich tygodniach byli bardziej obciążeni napiętym terminarzem, z pewnością Wilfredo Leon i spółka będą chcieli zrewanżować się za tamtą przegraną.

Mecz Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów rozpocznie się w niedzielę (tj. 11 stycznia) o godzinie 14:45. Transmisja na antenie Polsatu Sport oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

