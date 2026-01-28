Reprezentacja Polski siatkarzy zagra u siebie! Świetnie wieści dla kibiców

Informacja o organizacji turnieju w Polsce została przekazana do publicznej wiadomości podczas środowej konferencji prasowej. Gdzie? W Gliwicach, gdzie zagości reprezentacja prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia.

Warto przypomnieć, że drużyna narodowa siatkarzy rozgrywała tam swój ważny mecz choćby podczas MŚ 2022. Wówczas Polacy mierzyli się w fazie pucharowej ze Stanami Zjednoczonymi, ostatecznie wygrywając niezwykle emocjonującej pięciosetówce.

Gliwice ugoszczą turniej VNL. To tam zagra kadra Nikoli Grbicia!

Czy takich emocji należy się spodziewać również w trakcie VNL 2026? Tego obiecać nie można, aczkolwiek z pewnością dla Gliwic będzie to naprawdę duże wydarzenie.

W PreZero Arenie Gliwice poza gospodarzami zameldują się: Argentyna, Niemcy, Belgia, Chiny i Turcja. Pełny harmonogram wszystkich turniejów (bez dokładnej rozpiski każdego dnia) już dostępny na oficjalnej stronie rozgrywek, odnośnik dostępny jest w tym miejscu.

„Śląsk to jedno z najważniejszych miejsc dla polskiej siatkówki — region, w którym drużyny seniorskie i młodzieżowe od lat dominują na krajowych i międzynarodowych arenach. W województwie działa blisko 140 sekcji siatkarskich, a ponad 6000 młodych zawodniczek i zawodników trenuje tę dyscyplinę. Silne kluby, jak Jastrzębski Węgiel czy Aluron CMC Warta Zawiercie, mają w kolekcji liczne medale PlusLigi i odnoszą sukcesy w Lidze Mistrzów, tworząc wyjątkowe środowisko sprzyjające rozwojowi siatkówki w Polsce” – powiedział podczas środowej konferencji Leszek Pietraszek, wicemarszałek województwa Śląskiego.

Bilety nie są jeszcze wprowadzone do sprzedaży.

Warto dodać, że oprócz turnieju VNL 2026, w Gliwicach odbędzie się również Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of Moving. Dodajmy, impreza, która w gliwickim obiekcie zawita już po raz czwarty.

Dodajmy, że polscy siatkarze wygrali VNL 2025. W swojej historii Polacy mają zresztą dwa zwycięstwa w Lidze Narodów, złoci byli również w 2023 roku.

Liga Narodów 2026. Gdzie i kiedy zagra reprezentacja Polski siatkarzy?

W tegorocznej edycji wystartuje 18 drużyn, które będą rywalizować łącznie przez trzy tygodnie rozgrywek. Każda z reprezentacji rozegra 12 spotkań fazy interkontynentalnej.

Pierwszy turniej VNL 2026 polscy siatkarze zaliczą w chińskim Linyi (10-14 czerwca). Następnie Gliwice i PreZero Arena (24-28 czerwca) i na koniec trzeci tydzień w USA – konkretnie w Chicago (15-19 lipca).

Turniej finałowy VNL 2026 odbędzie się w Ningbo Beilun w Chinach. Termin? Od 29 lipca do 2 sierpnia.

