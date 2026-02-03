Galaktyczny zespół z Wilfredo Leonem w składzie. Gigant zagra w Polsce!

Wygląda na to, że w kontekście sezonu 2026/27, w wyścigu transferowym na czele znalazły się dwa… najlepsze zespołu poprzedniej kampanii w PlusLidze. Mowa o Bogdance LUK Lublin oraz Aluronie CMC Warcie Zawiercie.

PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin kompletuje drużynę na złoty medal?

Mistrz w ostatnich miesiącach ogłosił już kilka ważnych ruchów. Kontrakty na nowy sezon przedłużyli: Wilfredo Leon, Marcin Komenda, Aleks Grozdanov czy Kewin Sasak. Dodatkowo trenerem pozostanie Stephane Antiga.

Co do przymiarek transferowych, sporo ciekawego może się dziać pod kątek „japońskiego zaciągu” po stronie klubu z Lublina. Do PlusLigi mają bowiem dotrzeć przyjmujący Ran Takahashi oraz libero Tomohiro Ogawa.

Zwłaszcza pierwsze z wymienionych nazwisk jest wyjątkowo gorące. Japońska gwiazda będzie wzbudzać ogromne zainteresowanie kibiców. Obecnie Takahashi występuje w Japonii, ale na swoim koncie ma też grę w Europie. Dotychczas przyjmujący grał jednak w lidze włoskiej, w latach 2021-24. Reprezentował barwy Pallavolo Padwa oraz Mint Vero Volley Monza.

twitter

Nie ulega wątpliwości, że swoją dużą wartość ma również Ogawa. Libero z Japonii będzie miał za zadanie godnie zastąpić dotychczas etatowego gracza na tej pozycji w Lublinie. A takowym jest Thales Hoss. Brazylijczyk w Bogdance LUK występuje od 2023 roku.

twitter

Po stronie wspomnianego Aluronu CMC Warty Zawiercie zapowiada się za to… polski zaciąg. W drużynie trenera Michała Winiarskiego ma się bowiem znaleźć choćby duet z reprezentacji, czyli przyjmujący Tomasz Fornal (powrót z Turcji) oraz Jakub Kochanowski (obecnie PGE Projekt Warszawa). Coraz głośniej jest również o ew. przenosinach do Zawiercia wyróżniającego się na parkietach PlusLigi Kamila Rychlickiego.

Reprezentant Włoch, mający jednak polskie korzenie, świetnie przywitał się z Polską w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Być może Jurajscy Rycerze skuszą atakującego na przenosiny do finalisty Ligi Mistrzów z kampanii 2024/25.

Czytaj też:

Reprezentant Polski zaskakująco ws. kadry Nikoli Grbicia. Czy to koniec?Czytaj też:

Legenda polskiego sportu nie żyje. Był mistrzem olimpijskim