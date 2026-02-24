Hitowy transfer w PlusLidze! Duże nazwisko wywołuje ogromne emocje

W przypadku siatkówki transfery wewnątrz ligi z pewnością wywołują dodatkowe emocje. Często jest bowiem tak, że siatkarze potrafią odmienić losy danych zespołów, z którymi jeszcze do niedawna rywalizowali.

Czy tak będzie w przypadku Łukasza Kaczmarka? To się okaże, o ile jego przenosiny ze Śląska na Podkarpacie faktycznie się potwierdzą. Prawdopodobieństwo jest jednak więcej niż spore.

Jako pierwszy taką informację w mediach społecznościowych przekazał Jakub Balcerzak, na platformie X.

PlusLiga: Łukasz Kaczmarek w Asseco Resovii Rzeszów. Głośny transfer jest faktem?

Na szerokie wody atakujący z rocznika 1994 wypłynął w Cuprum Lubin. To właśnie w nieistniejącym klubie z Dolnego Śląska Kaczmarek zadebiutował w PlusLidze. Największe sukcesy zaczął za to odnosić już w szeregach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Kaczmarek w latach 2018-24 zdobył m.in. trzy tytuły zwycięzcy Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Polski, czy cztery Puchary Polski.

Do tego doszła gra w reprezentacji Polski, gdzie Kaczmarek stał się ważną postacią w drużynie trenera Nikoli Grbicia. Dla siatkarza najlepszym reprezentacyjnym rokiem był sezon 2023. Wówczas Kaczmarek był jedną z kluczowych postaci w kontekście zwycięstw Polaków na mistrzostwach Europy czy w Lidze Narodów. Do tego Polska wywalczyła wówczas w cuglach miejsce na igrzyskach, które rok później biało-czerwony zespół skwitował ze srebrnymi medalami (IO 2024).

Kaczmarek od 2024 roku jest siatkarzem JSW Jastrzębskiego Węgla. W szeregach śląskiego teamu atakujący zdobył m.in. brązowy medal Ligi Mistrzów (2025), do tego dołożył piąty w karierze Puchar Polski (również 2025).

Jastrzębianie w sezonie 2025/26 mają jednak spore problemy organizacyjno-finansowe, o czym jest coraz głośniej – głównie ze względu na bardzo trudne położenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To spowodowało, że z klubem pożegnało się kilka gwiazd, po wielu latach, np. Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak, Norbert Huber, czy trener Marcelo Mendez.

Niestety, sygnały płynące z szeregów JSW Jastrzębskiego są coraz bardziej niepokojące. Trudno stwierdzić, jak zakończy się kwestia nawet... bieżącej kampanii – jeśli płynność finansowa nie zostanie jakkolwiek przywrócona.

Wracając jednak do Kaczmarka, wiele wskazuje na to, że będzie kolejnym utytułowanym graczem, który opuści Jastrzębie-Zdrój. Atakujący ma przenieść się do Rzeszowa. W szeregach Asseco Resovii ma stworzyć duet atakujących z Karolem Butrynem. Co ciekawe, byłaby to również ponowna współpraca Kaczmarka z Marcinem Januszem. Rozgrywającym, z którym zawodnik zna się bardzo dobrze z czasów gry w barwach ZAKSY i reprezentacji Polski.

