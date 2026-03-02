Odkryto wszystkie karty MŚ siatkarzy w Polsce! To będzie prawdziwe święto

Mecze bądź turnieje, w których udział biorą polscy siatkarze, to ogromne święto – zwłaszcza wtedy, kiedy rozgrywki odbywają się w Polsce. Niezależnie od tego, jak często reprezentacja Polski występowała w roli gospodarza, od lat może liczyć na biało-czerwone wsparcie, które niezmiennie udowadnia, jak ważna w kraju jest siatkówka.

MŚ 2027: Kraków i Tauron Arena będą gościć najważniejsze mecze turnieju!

W przyszłym roku (tj. 2027) w Polsce odbędzie się najważniejszy reprezentacyjny turniej, jeśli mowa o siatkarzach. MŚ ponownie wrócą do kraju i będzie to impreza od A do Z organizowana na polskiej ziemi.

Co ciekawe, taka niezwykła okazja do oglądania najlepszych siatkarskich reprezentacji świata – tylko w Polsce – ostatni raz nadarzyła się w 2014 roku. To był wyjątkowy turniej, bo w kapitalnym stylu wygrany przez gospodarzy. Reprezentacja Polski rozpoczęła wówczas medalową serię, która trwa... do dzisiaj. W 2014 roku było złoto, następnie obrona tytułu (2018), srebro w 2022 i to ostatnie – brązowe podium 2025 na Filipinach.

W poniedziałek (tj. 2 marca) wyjaśniło się, gdzie odbędą się najważniejsze mecze MŚ 2027. Kraków, a konkretniej Tauron Arena – gdzie zostaną rozegrane półfinały oraz mecze o medale turnieju.

– Serdecznie dziękujemy władzom międzynarodowej federacji za zaufanie i powierzenie nam organizacji tak wielkiego turnieju. Dziękuję również województwu małopolskiemu i Krakowowi za to, że wspólnie podejmiemy się przeprowadzenia tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Mam to szczęście, że podczas moich dwóch kadencji Polsce dwukrotnie powierzono rolę gospodarza FIVB Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. Pierwszy raz, w 2022 roku w ostatniej chwili zorganizowaliśmy tej rangi turniej i był on dla wszystkich niezapomnianym wydarzeniem. Tym razem będziemy gościć jedną z największych imprez w Polsce, zaprosimy do naszego kraju aż 32 drużyny, zaangażujemy pięć miast i dostarczymy niezapomniane emocje milionom siatkarskich kibiców. Jestem przekonany, że po raz kolejny potwierdzimy, że nasz kraj jest szczególnym miejscem dla siatkówki – powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

W krakowskim obiekcie odbyły się m.in.: MŚ 2014 w siatkówce mężczyzn (grupa D), turniej finałowy Ligi Mistrzów oraz Ligi Światowej w 2016 roku, finały Klubowych Mistrzostw Świata 2017 z udziałem PGE Skry Bełchatów, turniej Ligi Narodów (2018) czy mistrzostwa Europy (2021) w siatkówce mężczyzn (grupa A z udziałem Polaków), zwieńczone brązowym medalem polskich siatkarzy.

Od 2016 roku Kraków jest również gospodarzem Memoriału im. Huberta Jerzego Wagnera.

Co ciekawe, spoglądając na obecną reprezentację Polski (tj. sezon 2025), w ścisłym gronie reprezentantów znajduje się również dwóch ludzi z Krakówa – przyjmujący Tomasz Fornal i rozgrywający Marcin Komenda.

– Sport od lat, obok historii i kultury, współtworzy tożsamość Krakowa. Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027 to wydarzenie, które zelektryzuje kibiców na całym świecie, a Tauron Arena po raz kolejny stanie się miejscem najważniejszych sportowych emocji. To dla nas ogromny powód do dumy, że właśnie w Krakowie rozegrane zostaną kluczowe mecze turnieju. Biało-Czerwoni od lat walczą o najwyższe cele i wierzę, że znów zobaczymy ich w grze o złoto. Jestem przekonany, że nasi kibice stworzą atmosferę, którą zapamięta cały siatkarski świat – przyznał Aleksander Miszalski, Prezydent Miasta Krakowa.

MŚ w siatkówce mężczyzn na polskiej ziemi odbędą się we wrześniu 2027 roku, a mecze rozgrywane będą w pięciu miastach: Olsztynie, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i oczywiście w Krakowie.

W turnieju wystartują łącznie 32 drużyny, które zostaną podzielone na osiem czterozespołowych grup.

