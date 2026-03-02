Ogromna tragedia w świecie sportu. Śmierć siatkarek po brutalnym ataku

Atak na Iran rozpoczął się w sobotni poranek. W wyniku działań wojskowych zabity został przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, co w niedzielę nad ranem potwierdził Teheran.

Tragedia w świecie siatkówki. FIVB wydało komunikat po śmiertelnym ataku

Niestety, coraz częściej w przestrzeni mediów społecznościowych pojawiają się informacje o ofiarach wśród cywilów. W ostatnią sobotę (tj. 28 lutego) w mieście Lamerd, położonym w południowej części Iranu, doszło do ostrzału hali sportowej. Niestety, jak donoszą media irańskie, w wyniku tego zdarzenia zginęło co najmniej 18 osób.

Wśród ofiar były członkinie drużyny siatkarskiej, która w momencie brutalnego ataku akurat odbywały trening.

Oświadczenie w tej sprawie wydała światowa federacja FIVB.

FIVB jest zszokowana i głęboko zaniepokojona doniesieniami o śmierci kilku młodych siatkarek w Iranie w wyniku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie. Składamy najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim dotkniętym tym kryzysem.

Co więcej, dziesiątki tysięcy członków naszej ogromnej rodziny siatkarskiej w regionie jest przesiedlanych i stoi w obliczu bardzo niepewnej przyszłości.

FiVB koncentruje się obecnie na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim siatkarzom, trenerom, personelowi i wolontariuszom mieszkającym w regionie lub go odwiedzającym, którzy są obecnie uwikłani w konflikt.

FIVB powołała grupę zadaniową, której zadaniem jest przyspieszenie działań humanitarnych w czasie rzeczywistym, we współpracy z rządami, organizacjami pozarządowymi i innymi odpowiednimi podmiotami.

FIVB głęboko wierzy w znaczenie współpracy, dialogu, pokoju i solidarności. Zgodnie z tymi wartościami, FIVB wzywa społeczność międzynarodową do pomocy w deeskalacji konfliktu i poszukiwaniu pokojowego rozwiązania.

Strona izraelska (np. minister obrony Israel Kac) określiła sobotni atak na Bliskim Wschodzie mianem ataku wyprzedzającego, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, ogłaszając rozpoczęcie działań bojowych, wezwał naród irański do powstania przeciwko reżimowi.

W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, głównie nastawiają się na amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie.

