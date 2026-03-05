Definitywny koniec MŚ w siatkówce! Zaskakująca zmiana ws. turnieju w Polsce

Trudno zrozumieć? Jak się okazuje, niekoniecznie, spoglądając na pomysłowość zarządzających FIVB. Światowa federacja siatkówki zdążyła przyzwyczaić do różnych pomysłów – bardziej i mniej (to częściej) trafionych.

Tym razem poinformowano, że koniec z nazywaniem turniejów rangi MŚ właśnie w ten sposób. Zamiast mistrzostw świata, kibice będą musieli przyzwyczaić się, że siatkarki i siatkarze będą występować w Pucharach Świata.

FIVB jednym ruchem zlikwidowało MŚ! Decyzja dotyczy również turnieju w Polsce

Wieści dotyczące zmian w nazewnictwie przekazano w czwartkowym (tj. 5 marca), specjalnym komunikacie.

Całość argumentacji względem podjętej decyzji można przeczytać na stronie internetowej FIVB.

W ramach kolejnego działania, mającego na celu dotrzymanie kroku ciągłej globalnej ekspansji siatkówki, FIVB ogłosiła, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej FIVB, flagowy turniej międzynarodowy tej dyscypliny, będą teraz znane jako Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB. Zmiana została zatwierdzona przez Zarząd FIVB, a nowa nazwa zostanie po raz pierwszy przyjęta w edycji turnieju w 2027 roku, w której mężczyźni będą rywalizować w Polsce, a kobiety w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Użycie nazwy Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB wzmacnia pozycję siatkówki jako sportu globalnego, ponieważ jest zgodna z nazwą używaną dla najbardziej prestiżowych wydarzeń w kilku innych dyscyplinach, generując natychmiastowe rozpoznanie i zrozumienie zarówno wśród sportowców, jak i kibiców. W latach 2022 i 2023 FIVB ogłosiła znaczące zmiany w organizacji imprezy, również związane z globalnym rozwojem tego sportu. Od ostatniej edycji, która odbyła się w 2025 roku, w turnieju biorą udział 32 reprezentacje każdej płci i rozgrywany jest on co dwa lata, w odróżnieniu od poprzedniego czteroletniego okresu.

Obecny format rozgrywek jest taki sam, jak w klasycznych Mistrzostwach Świata, rozpoczynając się od fazy grupowej, a następnie przechodząc do rund eliminacyjnych, półfinałów i finału, aby wyłonić mistrzów. Mecze rozgrywane są w kilku miastach w krajach gospodarzy. Nowy format dodatkowo podniósł rangę turnieju, który teraz pełni również funkcję eliminacji olimpijskich. W 2027 roku trzy najlepsze reprezentacje każdej płci, które jeszcze się nie zakwalifikowały, zdobędą miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Wydaje się, że w kontekście prestiżu, dużo lepszym rozwiązaniem od zmiany nazwy, byłoby przywrócenie układu z imprezą co cztery, a nie co dwa lata. FIVB najwyraźniej spogląda jednak na swój produkt zupełnie inaczej.

O imprezie, która będzie organizowana w Polsce w 2027 roku – nie jako MŚ, a już oficjalnie – Puchar Świata, pisaliśmy kilka dni temu na łamach WPROST, przy okazji konferencji dotyczącej obecności Krakowa wśród miast-gospodarzy turnieju.

