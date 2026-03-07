Giganci PlusLigi w akcji! Wilfredo Leon kontra Bartosz Bednorz w hicie kolejki

Faza zasadnicza PlusLigi powoli zmierza ku końcowi. Drużyny mają do rozegrania już tylko kilka spotkań W ramach 25. kolejki kibiców czeka prawdziwe siatkarskie święto.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin

W niedzielę 8 marca o godzinie 17:30 PGE Projekt Warszawa podejmie w stolicy Bogdankę LUK Lublin. Podopieczni Kamila Nalepki mają z ekipą z Lublina rachunki do wyrównania.

W pierwszej rundzie to lublinianie byli górą (3:0), jednak wówczas trener PGE Projektu Warszawa z powodów zdrowotnych miał do dyspozycji zaledwie siedmiu zawodników, którzy zagrali bez żadnych zmian i nie na swoich pozycjach.

Tym razem w osłabieniu zagrają siatkarze Stephane'a Antigi. Bogdanka LUK Lublin musi radzić sobie bez kontuzjowanego Kevina Sasaka. Szczęśliwie do gry wrócił już Mateusz Malinowski, jednak trener lublinian będzie miał spory ból głowy przy układaniu wyjściowego składu ze względu na obowiązujące w PlusLidze zasady dotyczące limitu obcokrajowców.

PlusLiga. Wilfredo Leon kontra Bartosz Bednorz

Kibice siatkówki nie mają wątpliwości, że niedzielne spotkanie będzie pojedynkiem przyjmujących. Po dwóch stronach siatki staną jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy na świecie i filar kadry Nikoli Grbicia – Wilfredo Leon oraz Bartosz Bednorz, który często bierze na siebie ciężar gry i potrafi czarować na parkiecie, ale w ostatnich tygodniach rozegrał także wyraźnie słabsze spotkania.

W meczu z pewnością nie zabraknie emocji, ponieważ oba zespoły celują w tym sezonie w medale i sąsiadują ze sobą w tabeli PlusLidze. Wyżej plasują się warszawianie, którzy mają cztery punkty przewagi nad drużyną z Lublina.

Zaledwie kilka dni temu (4 marca) PGE Projekt Warszawa stoczył ciężki, pięciosetowy bój z Itasem Trentino w Lidze Mistrzów. Pod znakiem zapytania pozostaje, czy warszawianie po takim wysiłku zdołają utrzymać wysoką intensywność w kolejnym spotkaniu z wymagającym rywalem. Ekipa z Lublina w poprzedniej kolejce PlusLigi także rozegrała pięć setów, pokonując 3:2 Cuprum Stilon Gorzów.

Statystyki pokazują, że oba zespoły prezentują bardzo zbliżony poziom w ataku. Warszawianie notują około 50 proc. skuteczności i 36 proc. efektywności, a lublinianie odpowiednio 49 i 36 proc. Bogdanka LUK Lublin lepiej wypada natomiast w bloku i zagrywce, podczas gdy gospodarze stabilniej prezentują się w przyjęciu.

PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin. Transmisja

Początek spotkania PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 8 marca o godzinie 17:30. Transmisję będzie można oglądać w Polsat Sport 1.

Czytaj też:

Jakub Kochanowski opuści PlusLigę? Wymowna deklaracja reprezentanta PolskiCzytaj też:

Nazywany następcą Bartosza Kurka. To ma być wielki transfer w PlusLidze