Tomasz Fornal wróci do PlusLigi? Trener odsłonił karty

Marcelo Mendez jest dobrze znany fanom polskiej siatkówki. Argentyńczyk był szkoleniowcem Asseco Resovii, a w ostatnich latach trenował zawodników Jastrzębskiego Węgla.

Szkoleniowiec pojawił się w ostatnich dniach w naszym kraju w związku z meczem Ligi Mistrzów. Prowadzony przez niego od pięciu miesięcy Itas Trentino walczył o awans do kolejnej rundy ze stołecznym PGE Projektem Warszawa. Obie drużyny miały w tym meczu swoje wzloty i upadki, jednak ostatecznie to Włosi zapisali zwycięstwo na swoim koncie (3:2).

Marcelo Mendez o Tomaszu Fornalu. Wymowne słowa trenera

Przy okazji wizyty w Polsce Marcelo Mendez wrócił pamięcią do czasów pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Drużyna zmaga się obecnie zarówno z problemami finansowymi, jak i sportowymi.

Jastrzębianie zajmują aktualnie 8. miejsce w tabeli PlusLigi, ale na razie nie mogą być pewni awansu do fazy play-off. W rozmowie ze Sport.pl trener przeciął plotki, jakoby właściciele klubu nadal zalegali z wypłatami premii wobec niego.

– To miejsce bliskie memu sercu, w którym spędziłem wspaniałe trzy lata. Życzę klubowi wszystkiego najlepszego. Są w trudnej sytuacji, ale mam nadzieję, że się z nią uporają – podkreślił argentyński szkoleniowiec.

Tomasz Fornal wraca do PlusLigi?

Marcelo Mendez wspominał również pracę z Tomaszem Fornalem. - To niesamowity zawodnik, w moich oczach jeden z najlepszych na świecie. Do tego wspaniały gość, który ciężko pracuje – podkreślił. – Patrzę na niego z dwóch perspektyw: jako na siatkarza i jako na przyjaciela. Nie tylko jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale też jest bardzo cenny dla drużyny. Ma na nią duży wpływ – dodał.

Przy okazji potwierdził przewijające się od dawna spekulacje o powrocie przyjmującego na krajowe parkiety. – Może dobrze dla niego, że poznał inne realia, inny kraj. Jest wciąż młody. Moim zdaniem to cenne doświadczenie. Teraz wróci do Polski. Uważam, że potrzebuje polskiej ligi, a polska liga potrzebuje jego – ocenił Marcelo Mendez.

Według nieoficjalnych, ale niemal pewnych doniesień, Tomasz Fornal ma w następnym sezonie dołączyć do Aluronu CMC Warta Zawiercie. Ekipę Jurajskich Rycerzy ma także wzmocnić Jakub Kochanowski, który aktualnie gra w barwach PGE Projektu Warszawa. Niewykluczone, że do zespołu dołączy także Kamil Rychlicki, obecny zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Czytaj też:

Giganci PlusLigi w akcji! Wilfredo Leon kontra Bartosz Bednorz w hicie kolejkiCzytaj też:

Jakub Kochanowski opuści PlusLigę? Wymowna deklaracja reprezentanta Polski