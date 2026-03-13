Transferowe hity w PlusLidze! Tak będą wyglądać kluby w nowym sezonie

Choć nadal trwa rywalizacja w fazie zasadniczej PlusLigi a składy play-offów nie są jeszcze pewne, kluby już rozpoczęły kolejną, równie emocjonującą rywalizację – o najmocniejsze składy na sezon 2026/2027.

Transferowe hity PlusLigi w sezonie 2026/2027. Gwiazdy wracają!

Największym transferowym hitem będzie z pewnością powrót Tomasza Fornala z ligi tureckiej. Siatkarz ma dołączyć do drużyny z Zawiercia.

– Może dobrze dla niego, że poznał inne realia, inny kraj. Jest wciąż młody. Moim zdaniem to cenne doświadczenie. Teraz wróci do Polski. Uważam, że potrzebuje polskiej ligi, a polska liga potrzebuje jego – ocenił trener Marcelo Mendez, który współpracował z przyjmującym w Jastrzębskim Węglu.

Wszystko wskazuje na to, że od następnego sezonu barwy Jurajskich Rycerzy będzie reprezentował także Jakub Kochanowski, który pożegna się z PGE Projektem Warszawa. Ekipę Michała Winiarskiego ma także wzmocnić Kamil Rychlicki.

PlusLiga 2026/2027. Oto transferowe hity

Według transferowych plotek na krajowe parkiety ma również powrócić inny reprezentant Polski - Aleksander Śliwka, który jest łączony z drużyną z Warszawy.

Barw PGE Projektu Warszawa ma też bronić Yuri Romano, włoski atakujący, którego transfer już wzbudził sporo emocji. Powód? Zawodnik gra aktualnie w lidze rosyjskiej, natomiast w szeregach warszawian występuje pochodzący z Ukrainy Jurij Semeniuk.

– Kraj, w którym w tym sezonie zarabia, chce, by moja ojczyzna nie istniała, chce unicestwić Ukraińców. On sobie tam spokojnie mieszka i pracuje, a w kolejnym roku przyjedzie do Polski i będzie moim kolegą? Jeśli tak się stanie, będzie to dla mnie dziwne. Jak mam z nim rozmawiać? – zastanawiał się ukraiński zawodnik.

PlusLigę ma ponadto zasilić Ran Takahashi, gwiazda japońskiej ligi, która od kolejnego sezonu ma występować u boku Wilfredo Leona w Bogdance LUK Lublin.

Atakujący Łukasz Kaczmarek ma się pożegnać z JSW Jastrzębskim Węglem i dołączyć do Asseco Resovii. Podobnie jak niemiecki przyjmujący Tobias Brand, którego transfer z Trefla Gdańsk na Podkarpacie jest niemal pewien.

PlusLiga 2026/2027: Tak mogą wyglądać składy klubów

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle





Atakujący - Mateusz Rećko, Remigiusz KapicaPrzyjmujący - Rafał Szymura, Cooper RobinsonŚrodkowy - Fabian Plak, Szymon Jakubiszak Rozgrywający - Quinn IsaacsonLibero - Bartosz Fijałek



PGE GiEK Skra Bełchatów





Atakujący - AlanPrzyjmujący - Igor Grobelny, Antoine PothronŚrodkowy - Michał SzalachaRozgrywający - Grzegorz ŁomaczLibero - Maksym Kędzierski



InPost ChKS Chełm





Atakujący - Maciej MuzajPrzyjmujący - Yacine Louati, Amirhosejn EsfandijarŚrodkowi - Mariusz Marcyniak, Cezary Sapiński, Łukasz SwodczykRozgrywający - Jay BlankenauLibero - Jędrzej Gruszczyński



Energa Trefl Gdańsk





Atakujący - Aleksiej NasewiczPrzyjmujący - Lukas Vasina, Piotr OrczykŚrodkowi - Piotr Nowakowski, Patryk Niemiec, Moustapha M’Baye Rozgrywający - Joseph WorsleyLibero - Voitto Koykka



Indykpol AZS Olsztyn





Atakujący - Jan HadravaPrzyjmujący - Moritz Karlitzek, Paweł HalabaŚrodkowi - Seweryn Lipiński, Karol UrbanowiczRozgrywający - Johannes TilleLibero - Jakub Ciunajtis



Asseco Resovia Rzeszów





Atakujący - Karol Butryn, Łukasz Kaczmarek Przyjmujący - Artur Szalpuk, Klemen Cebulj, Tobias BrandŚrodkowi - Mateusz Poręba, Danny DemyanenkoRozgrywający - Marcin JanuszLibero - Paweł Zatorski, Michał Potera



Aluron CMC Warta Zawiercie





Atakujący - Bartłomiej Bołądź, Kamil RychlickiPrzyjmujący - Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Aaron RussellŚrodkowi - Mateusz Bieniek, Jakub KochanowskiRozgrywający - Miguel TavaresLibero - Jakub Popiwczak



Ślepsk Malow Suwałki





Atakujący - Bartosz FilipiakPrzyjmujący - Ignacio Luengas, Asparuch AsparuchowŚrodkowi - Jan Nowakowski, Paweł PietraszkoRozgrywający - Angel Trinidad de HaroLibero - Bartosz Mariański



PGE Projekt Warszawa





Atakujący - Yuri RomanoPrzyjmujący - Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kevin TillieŚrodkowi - Jurij Semeniuk, Karol Kłos, Bartłomiej LemańskiRozgrywający - Jan FirlejLibero - Damian Wojtaszek



Bogdanka LUK Lublin





Atakujący - Kewin SasakPrzyjmujący - Wilfredo Leon, Ran TakahashiŚrodkowi - Aleks Grozdanov, Daenan Gyimah Rozgrywający - Marcin KomendaLibero - Tomohiro Ogawa

Równie ciekawe są ruchy klubów ze środka tabeli. To właśnie tam często rodzą się największe niespodzianki. Przykładem jest chociażby Karol Borkowski, który od tego roku broni barw AZS Indykpolu Olsztyn. 27-letni przyjmujący jest jednym z filarów „Akademików”. W poprzednich latach był związany z PGE Projektem Warszawa, jednak kibice bardzo rzadko mieli okazję oglądać go na boisku.

