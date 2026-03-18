Koszmarna seria w polskiej lidze ciągle trwa! Aż trudno w to uwierzyć

O czym dokładnie mowa? Aż trudno w to uwierzyć, ale na horyzoncie dla rzeszowskiego zespołu jest rywalizacja, której nie mogą odczarować od… siedmiu lat! Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów właśnie tyle czekają na sukces w starciach z zawodnikami JSW Jastrzębskiego Węgla.

PlusLiga: Jastrzębianie znów znajdą sposób na Asseco Resovię?

Po raz ostatni klub z Rzeszowa wygrał oficjalny mecz z JSW Jastrzębskim Węglem dokładnie 2 marca 2019 roku. To było zwycięstwo 3:0, a MVP spotkania wybrano ówczesnego atakującego gospodarzy – Jakuba Jarosza.

Jak wyglądały składy obu drużyn? Asseco Resovia w zestawieniu: Kawika Shoji, Jakub Jarosz, Rafał Buszek, Mateusz Mika, Marcin Możdżonek, David Smith i Luke Perry. Po stronie pokonanych za to: Christian Fromm, Grzegorz Kosok, Dawid Konarski, Julien Lyneel, Nikodem Wolański, Piotr Hain, Jakub Popiwczak oraz zmiennicy – Jakub Bucki, Paweł Rusek, Dawid Gunia i Wojciech Ferens.

Czyli paradoksalnie, w jednym zespołów nadal gra świadek tamtych wydarzeń sprzed siedmiu lat. To Jakub Bucki, wówczas siatkarz zespołu z Jastrzębia-Zdroju, obecnie zawodnik Asseco Resovii.

Głos ws. zadziwiającej wręcz serii zabrał Artur Szalpuk, jeden z liderów obecnego zespołu z Rzeszowa. W obecnym sezonie rzeszowianie przegrali w pierwszej rundzie fazy zasadniczej 0:3 na terenie JSW Jastrzębskiego. To był 15. kolejny mecz przegrany właśnie z tym przeciwnikiem przez Asseco Resovię.

– Postaramy się zmienić przebieg serii tych meczów z Jastrzębskim Węglem. Jest to drużyna, która też walczy o play-offy, o najwyższe miejsce. Przyjadą, będą grali mocno, będą kopali zagrywką. Musimy sobie z tym poradzić, grać dobrze i mam nadzieję, że damy radę. Serie są po to, żeby je przełamywać. Dobrze gramy przed własną widownią, gdzie mamy serię zwycięstw, więc czyjaś seria się w czwartek skończy – przyznał Szalpuk w rozmowie dla plusliga.pl.

Najbliższe starcie obu teamów już w czwartek (tj. 19 marca), początek o godzinie 20:00. Zespół z Rzeszowa zajmuje 5., a JSW Jastrzębski 6. miejsce w tabeli PlusLigi. Rzeszowianie mają jednak stosunkowo bezpieczną przewagę sześciu punktów, z szansami na przeskoczenie czwartego w hierarchii Indykpolu AZS Olsztyn. Asseco Resovia ma bowiem rozegrany mecz mniej od olsztyńskiego rywala, mający przy tym zaledwie oczko straty do Akademików.

Transmisja ze starcia Asseco Resovia – JSW Jastrzębski zostanie przeprowadzona na antenie Polsatu Sport 2 oraz będzie dostępna m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

