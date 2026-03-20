Gwiazda zdecydowała się na wyjazd z Polski. Nagły komunikat w PlusLidze

Trzeba przyznać, że Mathis Henno był zdecydowanie jedną z najjaśniejszych postaci w szeregach klubu z Gorzowa Wielkopolskiego. Drużyna, która zapewniła sobie utrzymanie w PlusLidze, w przypadku ofensywy mogła liczyć w dużej mierze na obciążeniu dwóch zawodników – właśnie Francuza – oraz Brazylijczyka Chizoby.

PlusLiga: Mathis Henno pożegnał się z rozgrywkami. Przedwczesny wyjazd z Polski

W przypadku Henno, francuski przyjmujący w 25 rozegranych meczach zdobył aż 412 punktów. To dało mu miejsce w pierwszej dziesiątce najlepiej punktujących w całej PlusLidze, przed takimi postaciami jak m.in. Wilfredo Leon (rozegrał mniej meczów), Artur Szalpuk (też 25 spotkań) czy Bartosz Bednorz (23).

Skąd zatem decyzja o przedwczesnym wyjeździe z PlusLigi? Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski wydało w piątek (tj. 20 marca) specjalne oświadczenie ws. francuskiego siatkarza.

Zawodnik wystąpił do Zarządu Klubu z prośbą o umożliwienie wcześniejszego wyjazdu przed zakończeniem sezonu ligowego. Mając na uwadze obecną, stabilną sytuację drużyny w tabeli i zasługi zawodnika Zarząd Cuprum Gorzów S.A. przychylił się do tej prośby. Dla naszego klubu to moment szczególny – żegnamy zawodnika, który w krótkim czasie stał się nie tylko jednym z liderów drużyny, ale również ulubieńcem kibiców w Gorzowie. Jego zaangażowanie, profesjonalizm oraz sportowy rozwój w trakcie sezonu były wzorem dla całego zespołu. Mathis, dziękujemy za każdy mecz, za emocje, które dostarczałeś naszym kibicom, oraz za wkład w rozwój drużyny Cuprum Stilon Gorzów. Życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze i trzymamy kciuki za Twoje kolejne sportowe wyzwania. Do zobaczenia na siatkarskich parkietach! – czytamy na profilu klubu w mediach społecznościowych.

Nie jest tajemnicą, że Henno chce występować w przyszłości na boiskach ligi włoskiej. Co ciekawe, w PlusLidze przyjmujący grał w zespole trenowanym przez... swojego ojca. Hubert Henno to jednak nie jest jedyny rodzinny wątek tej familii w kontekście polskich rozgrywek. W PlusLidze, tylko w barwach Bogdanki LUK Lublin, występuje bowiem brat Mathisa – Hilir Henno.

