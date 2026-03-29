Co za bitwa w PlusLidze! Kapitalny mecz, który musiał być przerwany

Faworytami rywalizacji byli Jurajscy Rycerze, którzy przystępowali do fazy play-off w roli zwycięzców części zasadniczej sezonu. Wiadomo było jednak, że ZAKSA potrafi walczyć na całego i raz jeszcze zespół z Kędzierzyna-Koźla to udowodnił.

PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wróciła z dalekiej podróży. Sensacja w Sosnowcu!

Przyjezdni przegrywali już bowiem 0:2 w setach, żeby wyciągnąć wynik na 2:2 i walkę na przewagi z faworytem z Zawiercia. Żeby ostatecznie wygrać 3:2, w ostatnim secie 22:20. To był wielki powrót ZAKSY.

MVP meczu wybrano Kamila Rychlickiego.

W cieniu sportowych wydarzeń odbyła się walka o zdrowie, może nawet życie jednego z kibiców w trakcie piątego seta. Spotkanie musiało zostać przerwane ze względu na interwencję medyczną. Jednak dzięki sprawnej akcji, kibic, który zasłabł, ostatecznie został zaopiekowany na tyle, że mógł na noszach opuścić obiekt – w asyście ratowników – do szpitala.

Wkrótce więcej informacji